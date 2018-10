Reus marca no fim da prorrogação e Borussia Dortmund elimina Union Berlin na Pokal

Nesta quarta-feira (31), em um jogo bastante movimentado no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund recebeu o Union Berlin pela segunda fase da DFB Pokal. Com um gol no último minuto do tempo extra, a equipe auri-negra garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio.

O BVB volta a jogar no fim de semana, pela Bundesliga. No sábado (3), as abelhas enfrentam o Wolfsburg na Volkswagen Arena, ás 11h30 (de Brasília). Enquanto isso, o time de Berlin retorna a campo apenas no domingo (4), quando enfrenta o Jahn Regensburg, ás 10h30 (de Brasília), na Arena Continental.

O placar foi aberto apenas no fim da primeira etapa. Aos 40 minutos, Dahoud cruzou do lado esquerdo e Kagawa subiu mais que a defesa para testar pro gol. O arqueiro do Union Berlin conseguiu salvar a bola em cima da linha, mas Pulisic apareceu para empurrar pro fundo das redes.

A alegria dos auri-negros foi interrompida aos 63, quando Polter, que tinha acabado de entrar, resolveu empatar tudo. Após erro no ataque, a bola ficou com o Union, que partiu em contra-golpe. Zulj recebeu na entrada da área e com um toque deixou Polter livre para marcar pelos visitantes.

Com o passar do tempo e o empate tomando conta do placar, o jogo foi ficando mais dramático e tenso. Os últimos 20 minutos foram de total emoção no Signal Iduna Park.

Aos 73 minutos, Pulisic e Philipp construíram boa trama no meio de campo e o americano deu ótima passe para o camisa 20. O atacante mandou uma bomba e fez o segundo do BVB. Só que Polter e Zulj resolveram estragar a vida dos donos da casa novamente. Num gol parecido com o primeiro do time de Berlin, o camisa 32 recebeu no bico da área, tocou por cima e Polter, de cabeça, testou pro fundo das redes. 2 a 2 e prorrogação á vista.

Com o resultado do tempo normal, os minutos extras começaram e em completo domínio das abelhas. Aos 109, após levantamento na área, Toprak cabeceou e a pelota bateu na trave antes de sair. Já no segundo tempo da prorrogação, muita polêmica. Philipp cruzou para o furdunço e Pulisic acabou sendo derrubado por Friedrich. O árbitro não quis saber de reclamação e expulsou o zagueiro.

Capitão do Borussia Dortmund, Reus foi para a cobrança e finalizou no canto direito. Vitória sofrida dos donos da casa, mas que rendeu a vaga a próxima fase da Copa da Alemanha.