Nos pênaltis, Schalke 04 vence Colônia e se classifica na Copa da Alemanha

Na tarde desta quarta-feira (31), fora de casa, no Estádio RheinEnergie, o Schalke 04 teve trabalho para passar pelo Colônia. O embate terminou com o placar de 1 a 1. Nos pênaltis, os azuis venceram por 6x5. Os gols, marcados no tempo normal, foram de Jhon Córdoba (43'), pelos donos da casa, e Nabil Bentaleb (88'), do lado dos visitantes.

Depois de um primeiro tempo dominado pelos Bodes, nada mais justo do que um gol deles. No final da primeira etapa, aos 42 minutos, Dominick Drexler passou para Jhon Córdoba que, de pé direito, do meio da área, estufou a bola no fundo das redes do time azul e branco.

O Schalke tentava a todo custo descontar o placar e, no fim da segunda etapa, obteve êxito.Com 88 minutos, Rafael Czichos colocou a mão na pelota dentro da área. Pênalti. Bentaleb foi para cobrança e, finalizando de pé esquerdo, marcou. 1 a 1. A partida foi para a prorrogação, mas o placar não foi alterado.

PENALIDADES

CONVERTIDAS

Colônia: Salih Özcan, Simon Terodde, Serhou Guirassy, Marcel Risse e Jonas Hector.

Schalke 04: Guido Burgstaller, Matija Nastasic, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Sebastian Rudy e Mark Uth.

PERDIDAS

Colônia: Marco Höger e Dominick Drexler.

Schalke 04: Nabil Bentaleb.

O Colônia volta aos gramados no dia 5 de novembro, às 17h30, quando visita o Hamburgo, na Imtech Arena, pela Bundesliga 2. Já o Schalke 04, no dia 3 de outubro, às 11h30, recebe o Hannover 96, na Veltins Arena, em jogo válido pela Bundesliga.