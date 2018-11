Freiburg marca na reta final e consegue empate em cima do Bayern de Munique

O Bayern de Munique acabou tropeçando diante de uma Allianz Arena lotada. Neste sábado (3), os bávaros empataram em 1 a 1 com o Freiburg, pela 10ª rodada da Bundesliga. Gnabry abriu o placar e Höler descontou para os Breisgau-Brasilianer. Com o resultado, o Gigante da Baviera permanece na 2ª colocação, com 19 pontos. Já a equipe da Floresta Negra ocupa a 11ª posição, com 12.

Os donos da casa tiveram o maior domínio do jogo, mas acabaram pecando nos a remates. Ao todo, foram 24 chutes, apenas seis em direção ao gol. Enquanto o visitante finalizou 10 vezes e o único chute na baliza de Neuer, que gerou o tento.

A melhor oportunidade para a equipe da Baviera veio aos 25 minutos. Lewandowski invadiu a área, conseguiu se desvencilhar da marcação, mas chutou fraquinho e o goleiro conseguiu defender com o calcanhar.

Na reta final, Gnabry tabelou com o polonês, o camisa 22 dividiu com o defensor dentro da área e acabou se desequilibrando. O arbitro de vídeo conversou com o juiz Felix Zwayer, e declarou que era briga por espaço e a penalidade máxima foi descartada.

Na volta aos gramados, quem quase abriu o placar foi o time da Floresta Negra. Aos 53’, falta favorável aos visitantes. Christian Günter cobrou, Kleindienst cabeceou para o fundo das redes. No entanto, estava em condições irregulares.

Sem demora, Lewandowski tentou cobrir Gulde, mas a bola esbarrou na mão do jogador, que tirou do lance, e o Bayern pediu pênalti. A arbitragem reviu o lance e marcou escanteio.

Aos 79’, Rafinha enfiou para Gnabry que resolveu avançar, se livrou da marcação, invadiu a área e bateu no canto com a perna direita, Alexander Schwolow se esticou todo, mas não conseguiu defender. 1 a 0.

Na reta final, Günter cruzou pelo lado esquerdo. Lucas Höler passou entre dois marcador e esticou a perna para desviar para o fundo do gol.

Na próxima rodada, Freiburg enfrenta o Mainz 05 no próximo sábado (10), às 12h30. No mesmo dia, o Bayern de Munique encara o Borussia Dortmund, às 15h30.