Em jogo animado no segundo tempo, Schalke 04 vence Hannover e respira na Bundesliga

<p style="text-align: left;">Jogando na <strong>Veltins Arena</strong>, o <strong>Schalke 04 </strong>venceu o <strong>Hannover</strong> por 3 a 1 pela décima rodada da <strong>Bundesliga</strong> neste sábado (3). Com um jogo bastante cheio na etapa complementar, os donos da casa fizeram seu resultado e agora respiram no torneio.</p> <p style="text-align: left;">Os azuis reais pulam para a décima terceira colocação e garantem os 10 pontos. Já os vermelhos permanecem na entrada da zona da degola com apenas 6 pontos e com chances de terminarem a rodada em penúltimo.</p> <p style="text-align: left;">A partida foi de pouca movimentação na primeira etapa. O grande momento do jogo nos primeiros 45 minutos aconteceu aos 32, quando <strong>Uth</strong> foi derrubado na área por <strong>Elez</strong> e o árbitro assinalou o pênalti. No entanto, com auxílio do VAR, a infração foi anulada, apesar de muita reclamação dos donos da casa.</p> <p style="text-align: left;">Já o segundo tempo foi cheio de emoção na Veltins Arena. Aos 57, o Schalke abriu o placar. O atacante <strong>Uth</strong> foi novamente derrubado na área adversária e dessa vez, sem o VAR, o juiz confirmou a penalidade máxima. O argelino <strong>Bentaleb</strong> foi para a cobrança e bateu rasteiro no canto esquerdo para marcar o primeiro.</p> <p style="text-align: left;">Só que os visitantes não deram moleza e aos 70 minutos, igualaram o placar. Após levantamento feito pelo lado esquerdo, <strong>Weydandt</strong> botou a cabeça na bola para empatar tudo. Entretanto, a alegria durou cerca de um minuto. Em rápida resposta, <strong>Burgstaller</strong> deixou com <strong>Embolo</strong>, que só teve o trabalho de mandar pro fundo das redes.</p> <p style="text-align: left;">No fim da partida, aos 85, o Schalke ampliou. O meia <strong>Harit</strong> conduziu a bola pelo meio até a área e deixou com <strong>Mark Uth</strong>, que fintou e bateu para o gol. Foi o primeiro tento dele com a camisa dos azuis reais na atual temporada.</p>