Niko Kovac lamenta empate do Bayern contra Freiburg em casa: "Estamos desapontados"

Na manhã deste sábado (3), o Bayern de Munique empatou com o Freiburg, na Allianz Arena, por 1 a 1. O gol dos bávaros foi marcado por Serge Gnabry, e o dos visitantes por Lucas Höler. A partida foi válida pela décima (10ª) rodada da Bundesliga. Com esse resultado, a equipe de Munique permaneceu na segunda colocação.

O Bayern retorna aos gramados na próxima quarta-feira (7), quando enfrenta o AEK Atenas, em casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Após a partida, o treinador da equipe da Baviera, Niko Kovac, comentou sobre a atuação de sua equipe, destacando a dificuldade de infiltrações pelas pontas e pelo meio-campo.

"Tivemos um bom começo, fomos muito flexíveis, nos movimentamos bem e deixamos a bola fazer o trabalho. Nós tentamos atacar as pontas, mas foi difícil porque eles nos dobraram. Então tivemos que tentar chegar pelo meio, que estava congestionado", disse.

O técnico também comentou sobre a falta de tomada de decisão de sua equipe, e lamentou os pontos perdidos, tanto nessa, quanto na última partida de seus comandados.

"Nós deveríamos ter aberto o placar através de Lewandowski no início, teria sido muito mais fácil. Nos esforçamos no segundo tempo. Nós assumimos a liderança e nós, como Bayern, não devemos desperdiçar isso. Temos que limpar a bola antes em vez de jogar a bola na parte de trás. Mas o futebol é assim. Foi no minuto 89 contra o Augsburg também, então estamos falando de quatro pontos. Estamos desapontados", lamentou.