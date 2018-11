Lucien Favre celebra sequência invicta do Borussia Dortmund e rasga elogios a Zagadou

O Borussia Dortmund segue mais líder do que nunca na atual edição da Bundesliga. Neste sábado (3), diante do Wolfsburg, fora de casa, os auri-negros garantiram mais uma vitória no campeonato e estão embalados no primeiro lugar.

Lucien Favre, considerado peça fundamental para o clube neste início de temporada, fez questão de elogiar os adversários em coletiva após o confronto e pontuou sobre o que o seu time deveria ter feito quando esteve melhor.

"O Wolfsburg teve um desempenho excelente e foi bastante organizado no primeiro tempo, foi difícil encontrar lacunas. O 1 a 0 foi extremamente importante", disse.

"No segundo tempos fomos melhores, especialmente nos primeiros 30 minutos. Tínhamos muita posse de bola. É onde devemos fazer o 2 a 0 porque nunca se sabe o que está acontecendo. Então, houve perigo até o fim", declarou.

A atuação da defesa aurinegra também foi algo bastante elogiado pelo treinador no pós-jogo. Um nome em especial teve a atenção de Favre: Zagadou. O jovem zagueiro francês de 18 anos tem agradado muito o comandante.

"Seu desenvolvimento tem sido fantástico. Jogou oito jogos seguidos e possui uma grande leitura de jogo. Excelente", destacou.

Sem perder há 15 jogos na temporada sob o comando do Dortmund, o técnico se disse bastante satisfeito e ressaltou o crescimento da equipe nesse período.

"Estou muito satisfeito, é claro. Mas a coisa mais importante disso é que evoluímos. Podemos melhorar um pouco mais taticamente", apontou.

O foco do time de Dortmund agora é total no Atlético de Madrid, pela Uefa Champions League. "A concentração está agora toda contra o jogo diante do Atleti. Nós pensamos de partida para partida", finalizou.

A bola rola contra os colchoneros na próxima terça-feira (6), no Wanda Metropolitano, ás 18h (de Brasília). O Borussia Dortmund lidera o Grupo A, com 9 pontos e três vitórias em três jogos.