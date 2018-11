Após empate, Diego Simeone realça desempenho do Atlético de Madrid: "Temos confiança"

O Atlético de Madrid deixou escapar três pontos, para seguir na cola do líder Barcelona. Neste sábado (3), Os Colchoneros empataram em 1 a 1 como Leganés, pela 11ª rodada da La Liga. Com o resultado, o time da capital espanhola ocupa provisoriamente a segunda posição, com 20 pontos conquistados.

O treinador Diego Simeone admitiu que os seus comandados não jogaram bem na primeira etapa. No entanto, a equipe Rojiblanca conseguiu demonstrar o bom futebol no segundo tempo.

"No primeiro tempo não jogamos como desejamos, mas fizemos no segundo tempo. Eu acho que a segunda metade representou o jogo que queríamos jogar. No segundo tempo, colocamos jogadores em campo que pudessem driblar. Gelson jogou bem e marcou gol na Copa Do Rei. Temos muita confiança em nossos jogadores, eles sabem disso e estão prontos para jogar", frisou.

O meia Saúl Ñíguez confessou que o Atlético de Madrid estava se atrapalhando nas jogadas, mas conseguiu melhorar na reta final. Porém, não tirou os méritos do adversário.

"No primeiro tempo, tentamos fazer coisas mais complicadas, enquanto no segundo tempo fomos mais diretos. Leganés jogou muito bem e temos que parabenizá-los. Saímos com um sentimento agridoce", disse.

Já o zagueiro Lucas Hernández expôs a dificuldade de jogar no Estádio Municipal de Butarque. Segundo ele, os adeptos dos Pepineros ​empurram o time para cima.

"Este estádio é complicado, os torcedores fazem muito barulho e seus jogadores são muito intensos. Conseguimos tomar a liderança graças a um gol incrível de Antoine, mas eles conseguiram empatar com uma bola parada" , concluiu.