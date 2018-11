Com boa atuação de Vinícius Jr, Real Madrid derrota Valladolid pela La Liga

Na tarde desse sábado (3), o Real Madrid venceu o Valladolid por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada da La Liga. Os gols foram marcados por Kiko, contra, e Sérgio Ramos, em cobrança de pênalti. A última vitória dos Madridista no torneio havia sido no dia 22 de setembro, por 1 a 0, contra o Espanyol.

Apesar do triunfo, os Galáticos passaram sufoco. A equipe do noroeste da Espanha esteve por diversas vezes próximo de abrir o marcador, chegando a acertar por duas vezes o travessão de Courtois.

Tudo encaminhava para o sexto jogo seguido sem vitória Blanca no Campeonato Espanhol. Até que o técnico Solari chamou o brasileiro Vinícius Júnior, aos 29 do segundo tempo. E o garoto de 18 anos tirou o Real do perrengue. Em jogada pelo lado esquerdo, o atacante invadiu a área e bateu cruzado, a bola desviou em Kiko, e encontrou o caminhos das redes. 1 a 0.

Logo em seguida, o brasileiro encontrou Benzema na área, mas Calero derrubou o camisa e o árbitro marcou a penalidade máxima. Sérgio Ramos cobrou de cavadinha, selando a vitória por 2 a 0.

O Real Madrid volta à campo na próxima quarta-feira (07), pela Liga dos Campeões, diante do Viktoria Plzen, na República Tcheca, às 18h. Já o Valladolid recebe o Eibar no próximo sábado (10), às 10h, pela La Liga.