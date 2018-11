Suárez  marca no fim e Barcelona vence o Rayo Vallecano de virada pela La Liga

Em jogo válido pela 11ª rodada da La Liga, o Barcelona foi até Vallecas enfrentar o Rayo Vallecano e saiu vitorioso pelo placar de 3 a 2, neste sábado (3). Os tentos da partida foram anotados por Pozo e Rivera para os donos da casa. Suárez, duas vezes, e Dembéle para os Culés. A partida ao contrário do que todos esperavam foi emocionante e disputada até o final e sendo decidida apenas nos minutos finais.

O duelo começou com o time Blaugrana dominando as ações com a bola mas sendo surpreendido por uma marcação alta do Rayo, mas esta marcação alta cobrou seu preço logo aos 10' quando Jordi Alba recebeu bom lançamento dentro da área e cruzou para Suárez apenas completar para o gol.

Após o tento todos pensavam que os comandados de Valverde mais uma vez golearia com facilidade, mas o valente time do Rayo manteve sua postura e chegou ao empate aos 37' com belo chute de Pozo após rebatida da zaga catalã.

A segunda etapa merece um destaque especial pois aos 57' após rebote da trave, Rivera colocou os donos da casa na frente. Um grande feito estava ocorrendo, Davi vencia Golias, a profecia vinha se cumprindo até que aos 87', Dembéle acertou belo chute após passe de Pique.

E ainda deu tempo do Barça chegar a virada aos 90' com ''El Pistolero', Luiz Suárez, para marcar seu segundo gol na partida e fechar a conta.

Com a vitoria o Barcelona se manteve na liderança chegando aos 24 pontos. Já o Rayo com a derrota ocupa a 19° colocação com 6 pontos conquistados.

O Barcelona retorna a campo na próxima terça-feira(6), pela Uefa Champions League contra a Inter de Milão fora de casa. O Rayo retorna a campo apenas no domingo (11) pela La Liga contra o Villarreal.