Fiorentina sai na frente com pênalti polêmico, mas Roma arranca empate no fim

<p>Em jogo realizado no <strong>Artemio Francchi</strong> neste sábado (3), <strong>Fiorentina</strong> e <strong>Roma</strong> duelaram pela décima primeira rodada da <strong>Serie A</strong>. Com direito a polêmica de arbitragem e gol no fim, ambos as as equipes empataram por 1 a 1.</p> <p>A <em>Gigliatti</em> fica na sexta posição, com 16 pontos, mesma pontuação da <em>Lupa</em>, que aparece em sétimo. O saldo de gol do time Florença é melhor que o clube da capital.</p> <p>Os dois times voltam a campo nesta semana, mas por campeonatos diferentes. Na quarta-feira, a Roma vai até a Rússia, onde enfrenta o <strong>CSKA Moscou</strong>, pela fase de grupos da <strong>Uefa Champions League</strong>. A bola rola ás 16h. Já a Fiorentina visita o <strong>Frosinone</strong> na sexta-feira, fora de casa, ás 17h30.</p> <p>O confronto começou quente em Florença. Com apenas dois minutos de bola rolando, saiu o primeiro ataque da partida, em chute de longe do brasileiro <strong>Gérson</strong>, mas a bola subiu demais. Minutos foi depois foi a vez de <strong>Simeone</strong> aproveitar falha da defesa Giallorossi e cabecear com perigo sobre o gol.</p> <p>Aos 15, a primeira boa chance da Roma. Cruzamento da direita feito por <strong>Florenzi</strong> que mandou na cabeça de <strong>Fazio</strong>, mas o zagueiro mandou a direita da trave de <strong>Lafont</strong>. O jogo era movimentado e aos 17 veio a resposta dos donos da casa. <strong>Chiesa</strong> tabelou com <strong>Simeone</strong>, que arriscou de perna esquerda e mandou próximo da rede.</p> <p>Com 20 minutos saiu a chance mais clara do time visitante. Passe longo de <strong>Pellegrini</strong> que achou <strong>Dzeko</strong>. O bósnio ficou frente a frente com o gol, mas chutou mal, por cima. 10 minutos depois saiu o primeiro tento da partida. <strong>Florenzi</strong> recuou mal, <strong>Simeone</strong> aproveitou a falha e quando ia driblar o goleiro, acabou caindo. O árbitro conferiu o VAR e assinalou o pênalti. <strong>Veretout</strong> foi para a cobrança e com estilo, abriu o placar.</p> <p>Os romanistas ensaiaram uma resposta aos 35. Falta boa para os visitantes e <strong>Pellegrini</strong> foi para a cobrança. Ele chutou forte e a bola explodiu na trave. Ninguém conseguiu ficar com o rebote e o zagueiro da Fiorentina afastou. Última grande chance do jogo antes do fim da primeira etapa.</p> <p>A primeira boa oportunidade do segundo tempo saiu dos pés de <strong>Zaniolo</strong>, para a Roma, com cinco minutos. O jovem arriscou da entrada da área e obrigou o goleiro da Vila a realizar grande defesa. Já aos 58, <strong>Chiesa</strong> avançou pelo lado esquerdo, invadiu a área e deixou para <strong>Simeone</strong>. O argentino não chutou e a bola sobrou para <strong>Gérson</strong>, que finalizou sem ângulo e <strong>Olsen </strong>defendeu.</p> <p>A Roma começou a pressionar mais a partir da metade da etapa final, mas não transformava em chances para empatar. Apesar das entradas de <strong>Cristante</strong>, <strong>Kluivert</strong> e <strong>Schick</strong>, os visitantes não conseguiam invadir a área adversária.</p> <p>Até que aos 85 minutos, já no fim, saiu o tão sofrido gol. Cruzamento de <strong>Kolarov</strong> pelo lado esquerdo, <strong>Lafont</strong> saiu socando estranho e a bola ficou com <strong>Florenzi</strong>, que pegou de primeira e estufou as redes. 1 a 1 em Florença. No último minuto da partida, a Roma quase virou com <strong>Dzeko</strong>. O centroavante mandou um petardo de fora da área e o arqueiro pulou para salvar. Fim de jogo e empate na casa da Fiorentina.</p>