Internazionale goleia Genoa e continua perseguição à Juventus 

Na manhã deste sábado (03), a Inter recebeu e goleou o Genoa por 5x0. Com essa vitória, a equipe encostou na Juventus.

Os donos da casa entraram em campo pressionados pela vitória do Napoli. Aos 14 minutos, porém, abriram o placar com Gagliardini, que aproveitou o erro da zaga.

Dois minutos depois, Politano ampliou, após receber de João Mario. A Inter foi para o intervalo com dois gols de vantagem.

Os 45 minutos finais se mantiveram iguais ao primeiro tempo, com a Inter dominando. Aos 5 minutos, Gagliardini, após cobrança de lateral, desviou e, com rebote do goleiro, chutou para o fundo das redes.

Nos acréscimos, saiu o quarto gol, para fechar o placar. João Mario, para fechar com chave de ouro uma partida perfeita, marcou um belo gol.

O próximo jogo da Internazionale é pela Champions League, contra o Barcelona, na terça-feira (06). Já o Genoa joga contra o Napoli, pela Série A, no sábado (10).