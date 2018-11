Allegri cobra desempenho da Juventus após vitória sobre Cagliari: "Não é bom o suficiente''

Após boa vitoria por 3 a 1 sobre o Cagliari neste sábado (3), Massimiliano Allegri deu declarações reclamando do desempenho defensivo de sua equipe e ainda destacou o porquê de certos jogadores terem sido poupados nesta partida.

Sobre o desempenho da equipe na partida o técnico deu a entender que espera mais do time no decorrer da temporada, principalmente na parte defensiva.

''Temos que nos defender melhor, pois sofremos muitos gols e arriscamo-nos a empatar aos 85 minutos."

Ainda sobre a questão defensiva, o técnico se manifestou destacando o cansaço que é se defender quando se esta em situação de desvantagem e que nem sempre o time irá ser uma maquina de gols que vai vencer as partidas.

“Defender assim é cansativo e temos que trabalhar mais como uma unidade para evitar essas situações. Isso não é bom o suficiente. Mesmo depois do primeiro gol, não tomarmos um segundo e saímos do jogo. Não podemos sempre presumir que marcaremos dois ou três gols.”

Allegri ainda falou sobre a opção de tirar Douglas Costa no intervalo da partida, dizendo que o brasileiro havia sentido uma pequena lesão. Juntamente com essa questão da lesão, ele destacou a boa evolução do jovem Bentancur.

“Ele tinha um pouco de dor na região da virilha e era melhor não arriscar. Cuadrado foi muito bem, assim como Rodrigo Bentancur no meio-campo. Sabíamos que o uruguaio tinha qualidade e só precisava de um pouco de tempo.''

Sobre Cristiano Ronaldo na partida de hoje, o técnico destacou a liderança do português sobre o elenco e citou como ele é importante em momentos decisivos.

“Ele sempre foi um líder e, acima de tudo, um jogador extraordinário, como você viu na assistência que ele colocou no pé do Cuadrado. Estes são jogadores diferentes que, no momento decisivo, chegam sempre com um golo ou um excelente passe.”

Sobre as lesões e prováveis voltas para a partida da Champions League contra o Manchester United, Allegri destacou as voltas de Bernardeschi e Chiellini.

“Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi estão prontos para jogar. Temos que avaliar o tornozelo de Mario Mandzukic e Douglas Costa teve uma pontada muscular. Será um grande jogo e temos que selar nossa classificação para as oitavas.”