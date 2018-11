Manchester United derruba defesa do Bournemouth e mantém crescente na Premier League

A 11ª rodada da Premier League tinha tudo pra ser essencial para Bournemouth e Manchester United. Como ambas as equipes se encontravam no meio da tabela, uma simples vitória representava mais que três pontos: em confronto direto, o triunfo alavancaria um vaga mais próxima dos times de cima.

O United vinha de um jogo muito bom contra o Chelsea, diferentemente do que vinha apresentando no campeonato, e por isso muitos viam o jogo contra o Bournemouth como um divisor de águas para o time de Mourinho poder ter maiores ambições no torneio. O Bournemouth, mandante da partida, vinha de duas vitórias consecutivas - contra Norwich (Copa da Liga Inglesa) e Fulham (Premier League) e tentava aproveitar do bom momento para dar trabalho ao gigante de Manchester.

No time da casa, Eddie Howe contava com a velocidade de sua equipe nos contra-ataques, que vinha surtindo bastante efeito nos jogos anteriores. Num 4-2-3-1, Fraser e Stanislas seriam as válvulas de escape pelos lados do campo definidas para atrapalhar a vida da defesa dos visitantes, além do poder de decisão do artilheiro do time, Wilson, para marcar os gols lá na frente.

O aproveitamento do Manchester United como visitante vinha sendo muito bom nessa edição do Campeonato Inglês, inclusive na maneira inteligente de jogar. Voltando de lesão, Alexis Sanchez foi o escolhido para ser o falso 9 dos Red Devils na partida, já que José Mourinho enxerga Lukaku numa baixa considerável e vem deixando o belga no banco de reservas. Com isso, em um 4-3-1-2, o português escalou o um time bem parecido do que vinha botando em campo nas últimas rodadas, não fosse a adição de um jogador com características diferentes de um centroavante, que foi o caso do chileno.

Depois que a bola rolou, a previsão do que seria a partida bateu bastante com o que foi o jogo. O United começou apertando bastante o time do extremo sul da Inglaterra, que buscava aproveitar justamente as jogadas de ataque para conseguir ser mais mortal lá na frente. Martial, vivendo excelente fase na carreira, era quem corria atrás do gol o tempo todo, com Mata e Pogba sendo os responsáveis por dar o último passe para ele e Sanchez.

Mas quem abriu o placar foi o Bournemouth, aos 11 minutos do primeiro tempo, com um bom chute de Callum Wilson. O Manchester, tendo que correr atrás do resultado logo cedo, saiu com tudo e obrigou o time da casa a se fechar todo, até que, aos 35 minutos, depois de “martelar” muito a defesa do Boscombe, Martial deixou o placar igual no Dean Court. E assim as equipes foram para o intervalo, com tudo igual na partida.

Na segunda etapa, os donos da casa manteve a mesma pegada que vinha tendo na defesa e simplesmente parou as melhores jogadas do adversário, que não conseguia ser efetivo lá na frente. Apesar das melhores chances serem todas do time do United, a partida apresentava estatísticas bem parelhas.

A curiosidade vai para o empate no número das finalizações na partida, ambas com 18 chutes, além da posse de bola completamente igualada em 52 a 48, com leve superioridade para a equipe visitante. O Bournemouth, porém, contou muito com o bom jogo dos altos zagueiros Cook e Aké, e das boas defesas de Begovic.

Quando o jogo se encaminhava para um empate praticamente certo, Lingard - que havia voltando de lesão justamente nessa partida - teve uma chance cara a cara com o goleiro Begovic e mandou em cima do arqueiro. Dois minutos mais tarde, nos acréscimos, Rashford aproveitou o bate-rebate na área e marcou o gol da vitória. No final das contas, venceu quem pecou menos nos detalhes.

Com a vitória, os Red Devils chegou aos 20 pontos, o mesmo número que tem a equipe do Cherries, alcançando a 7ª colocação na tabela e colando na parte de cima. O próximo confronto do time de Bournemouth será pela própria Premier League, contra o Newcastle, sábado que vem, fora de casa. Já o Manchester United tem um compromisso muito importante pela UEFA Champions League, quando encara a Juventus na quarta-feira, esperando garantir uma vaga nas fases seguintes da competição.