Após vitória, Mourinho critica postura do Manchester United: "Defensivamente péssimos''

O Manchester United venceu o Bournemouth por 2 a 1, na manhã deste sábado (3),no Dean Court, pela 11ª rodada da Premier League. Apesar do triunfo, José Mourinho não gostou nada da parte defensiva dos Red Devils. O técnico português ainda mencionou que o trabalho de preparação foi todo desperdiçado.

"Fomos defensivamente péssimos. Como equipe, não pressionamos nem fizemos nada do que fizemos na semana. As pessoas que assistem a este jogo não acreditam no quanto trabalhamos esta semana. O primeiro tempo foi um desastre. O segundo tempo foi muito melhor. Criamos muitas chances e merecíamos marcar antes dos 47 do 2º tempo", disse.

Sobre o desempenho horrível da equipe na primeira etapa, o ''Special One'' usou da sua ironia para dizer que o time não tinha como piorar no intervalo. Os elogios ficaram com a boa participação de Ander Herrera na partida.

"Eu disse no intervalo que eu era o técnico mais sortudo da Premier League, quando deveria ser 5 ou 6 a 2. Comecei positivo. Eu disse que é impossível jogar pior do que fizemos, então o segundo tempo será melhor. Eu estava feliz em trazer Ander Herrera para o jogo. Senti que precisávamos dele para dar mais equilíbrio e recuperar a bola mais rápido. Fiquei feliz com essa mudança. Foi muito melhor", analisou.

Para Mourinho, a equipe de Manchester estava pronta para qualquer situação. No entanto, revelou que como nervosismo durante as partidas acaba ficando mais velho.​

"Eu acho que alguns erros criam instabilidade. Você precisa ter estabilidade quando perde a bola. Isso aconteceu novamente contra um bom time, mas estávamos preparados para tudo. Estávamos prontos para isso. Sabíamos que Joshua King não estava jogando. Eu realmente não consigo entender o tipo de mentalidade que me traz mais cabelos brancos", finalizou.