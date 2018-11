Em jogo eletrizante, Arsenal e Liverpool empatam no Emirates pela Premier League

Em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League, Arsenal e Liverpool empataram pelo placar de 1 a 1, neste sábado (3) no Emirates Stadium. Os tentos da partida foram anotados por Lacazette, para os Gunners e Milner pelos Reds. A partida foi tudo aquilo que se esperava ambos os times tiveram muitas chances de gol foi um jogo de ataques brilhando e defesas sofrendo para marcar.

A primeira etapa começou com ambas as equipes tentando dominar a posse de bola e conquistar território, e nessa briga por espaços os comandados de Jurgen Klopp tiveram boas chances e até chegaram ao gol com o senegalês Mane, mas o tento foi mal anulado pelo assistente. As outras boas chances dos visitantes foram com o zagueiro Van Dijk que chutou a bola na trave e uma no goleiro Leno.

Pelo lado dos Gunners as melhores chances saíram do pé de Lacazette que errou por pouco um belo chute cruzado. Já na segunda etapa o Liverpool pressionava até que aos 16' em bom cruzamento de Mane, Leno afastou mal e na sobra Milner completou com belo chute sem chances para o alemão.

Após o gol os Reds pressionaram e tiveram algumas chances contra o gol do Arsenal, que claramente havia sentido, mas com a entrada de Iwobi na partida o time londrino ganhou novo animo e partiu para cima em busca do empate.

E foi o nigeriano que criou a jogada de empate. Após belo passe do meia, Lacazette teve a calma de parar a bola dentro da área girar e acertaou belo chute no canto direito. Os donos da casa podem olhar para o duelo como uma boa partida para a evolução do time que conseguiu reagir após estar atrás no placar.

Com o resultado, o Arsenal ocupa a quarta posição com 23 pontos. Já o Liverpool está na liderança com 27, mas pode ser ultrapassado ainda pelo Manchester City que não jogou ainda na rodada.

O time do noroeste da Inglaterra retorna a campo nesta terça-feira (6) contra o Estrela Vermelha, pela Uefa Champions League. O Arsenal por sua vez encara Sporting quinta-feira (8), pela Europa League.