Tedesco comemora atuação confiante do Schalke contra Hannover: "Pontos merecidos"

Com uma temporada turbulenta, o Schalke 04 conseguiu garantir a vitória em cima do Hannover 96 por 3 a 1 neste sábado (03) em casa, na Veltins-Arena, jogando pela 10ª rodada da Bundesliga. Com jogo marcado por muita adrenalina, Bentaleb, Embolo e Mark Uth marcaram para os azuis; já Weydandt descontou. O time subiu para a 13ª posição na tabela, com 10 pontos.

O treinador Domenico Tedesco mostrou-se contente com a confiança adquirida pelo time após a virada minutos depois do empate.

"Estamos muito felizes com três pontos, eles foram totalmente merecidos. Na primeira metade, ficamos um pouco surpresos com o fato de Nabil Bentaleb não ter sido marcado. Não poderíamos executar nossos planos como gostaríamos e acabamos jogando uma ou duas bolas longas desnecessárias. Ainda conseguimos três boas chances no primeiro tempo. Conseguimos mais espaço na segunda parte graças a Amine Harit e Suat Serdar. O primeiro gol estimulou-nos um pouco e conseguimos ser mais eficazes depois disso. Você não pode realmente esconder o gol de empate, mas o tempo entre o empate e o segundo gol foi vital. Marcar tão rapidamente depois de conceder nos deu confiança real e alguma segurança, o terceiro ainda mais. Nós vimos o jogo bem nos estágios finais", afirma.

O atacante Mark Uth comemorou o primeiro gol com a camisa do Schalke e agradeceu o carinho e a paciência dos torcedores.

"Eu finalmente marquei! Os fãs têm sido muito pacientes comigo, o que me deixa muito feliz. Os fãs estavam definitivamente satisfeitos quanto eu para finalmente conseguir esse objetivo. Ninguém vaiou ou assobiou para mim - todos me apoiaram. Foi um jogo muito intenso. Nós lutamos indo para a frente nos primeiros 15 minutos, mas melhoramos. Fomos excelentes no segundo tempo e obtivemos as metas que merecemos", explicou.

Autor de um dos gols, o francês Benjamin Stambouli também falou sobre o jogo e o efeito defensivo da equipe durante a partida.

"Esse foi um ótimo desempenho feito por nós. Uma vitória sempre nos fará bem. Nós defendemos bem e ficamos muito presos. Temos muita qualidade e estamos felizes por termos marcado três gols hoje. Nós levantamos nossas cabeças imediatamente após o empate e recebemos nossa recompensa. Fomos positivos e conseguimos o gol imediatamente. Os três pontos também são importantes em relação à tabela classificativa", ressaltou.

Pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, o Schalke 04 vai até a Commerzbank Arena para enfrentar o Eintracht Frankfurt no próximo domingo (11), às 15h.