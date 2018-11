Solari exalta vitória do Real Madrid pela La Liga: "Parabenizo os jogadores"

Ufa. Finalmente, o Real Madrid voltou a encontrar os caminhos das vitórias. Diante de 80 mil torcedores, a equipe Galática derrotou o Valladolid por 2 a 0, na tarde deste sábado (23), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o triunfo - algo que não acontecia desde setembro-, o Madrid subiu três posições, está na 6ª , com 17 pontos. O treinador interino Santiago Solari realçou a importância do resultado. Para ele, o adversário jogou de forma compactada e dificultou as reações ofensivas, porém, destacou o empenho dos jogadores.

"Eu gosto de colocar o foco positivo, não o negativo. Eu gostaria de vencer todos os jogos por 7 a 0, mas sei que o futebol é outra coisa: é difícil e há momentos em que a dinâmica é melhor e outros em que as coisas são mais delicadas e tem que haver ordem, compromisso, seriedade e também ímpetos e compromisso competitivo e hoje que tem sido demonstrado", frisou.

O ex-jogador explicou que após o tento, o time voltou a ganhar confiança. Além disso, voltou a elogiar o desempenho dos Merengues que lutaram até os minutos finais.

"O futebol é o emocional, o emocional, a autoconfiança. Depois que o gol mudou a dinâmica e os hormônios fluíram dentro do campo. Era importante pontuar. O Valladolid tem sido um time muito difícil, como indica sua posição na tabela. Dói quando você deixa buracos e foi um jogo traiçoeiro porque precisávamos dos três pontos. A paciência, a insistência, não desistir até o final e não estragar foi um equilíbrio delicado, e parabenizo os jogadores por consegui-lo", assegurou.

Solari ainda revelou que pediu para Vinícius Júnior: jogar com atitude. O comandante confessou que não importa com pressão da imprensa, mas lembrou que ele possui poucos minutos na elite do futebol espanhol.

"Eu disse a ele para ousar, encarar e defender, é o que ele sabe fazer e não precisa contar a ele. Eu não me importo com a euforia que o rodeia. Os futebolistas não podem lutar contra o que acontece na mídia ou nas pessoas. Ele tem toda a sua carreira pela frente e as avaliações terão que ser feitas dentro de 20 anos. Ele é mais um na equipe, com virtudes e defeitos, e ele tem apenas alguns jogos na primeira divisão", finalizou.