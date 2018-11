Em duelo acirrado, Betis e Celta empatam no Villamarín pela La Liga 

Em jogo de intenso movimento, Real Betis e Celta de Vigo empataram por 3 a 3, no final da tarde deste domingo, dentro do Estádio Benito Villamarín. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol e deixou ambos os times em uma situação modesta de meio de tabela.

Com gols de Lorén Morón, Junior Firpo e Canales, o Betis continua sem vencer em casa (a última vez foi em setembro), e ficou estacionado na 14ª posição, somando ao todo 13 pontos em onze jogos. O Celta que marcou hoje duas vezes através do atacante uruguaio Maxi Gomez e uma com o ponta espanhol Méndez, está agora em 11º, com 14.

Tentando pôr fim ao seu jejum de vitórias em casa, o Betis foi para cima e começou o jogo muito bem. A pressão apareceu bem sucedida quando Lorén Morón enfim inaugurou o placar aos 33 da primeira etapa. O intervalo virou e o time da Andaluzia parecia não estar satisfeito, continuando a ter a bola e pressionando os visitantes. Aos 12, o lateral-esquerdo Firpo fez os 2 a 0 e naquela altura parecia mesmo que o jogo já havia encontrado seu vencedor.

Minutos depois, porém, Maxi Gomez apareceria pela primeira vez e diminuiu aos 18. O gol animou o Celta e intimidou o Betis, que se viu pressionado como nunca esteve desde que o juiz havia apitado o início do duelo. Assustados, os verdes viram a equipe de Vigo empatar cinco minutos após, aos 23. Gol do promissor Méndez, ponta frequentemente convocado para o time sub-21 da Seleção Espanhola.

O banho de água fria nos donos da casa deixou o jogo morno. O Celta parecia empolgado e o Betis seguia a demostrar susto. Ambos aparentavam aceitar o empate parcial. Mas aos 39, Maxi Gomez aproveitou nova chance e virou o jogo para o time da Galícia. Enquanto fazia festa e teoricamente enxergavam um rival nocauteado, foi a vez do Celta deixar a vitória quase certa escapar. Faltando apenas dois minutos para o fim, Sérgio Canales na individualidade com um belo gol empatou para decretar o 3 a 3, que apesar de ruim para ambos na tabela de uma forma geral, acabou sendo bem aceito pelo que foi o jogo.