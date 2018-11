Show em campo e liderança isolada: Manchester City goleia Southampton na Premier League

Na tarde deste domingo (4), o Manchester City recebeu o Southampton no Etihad Stadium, em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League. Era de se esperar uma partida com amplo domínio e boa atuação dos azuis de Manchester, e contou com uma má atuação dos Saints.

Logo nos primeiros minutos o City mostrou o cartão de visitas. Aos 6 minutos, numa jogada trabalhada na frente da grande área, David Silva encontrou Sané infiltrando, o Alemão tentou tocar para Sterling, a bola bateu em Hoedt e entrou, 1 a 0 com gol contra.

O time comandado por Pep Guardiola não parou, continuou pressionando e criando boas chances, então aos 12 minutos, Bernardo serviu Sterling, numa jogada rápida ele rolou pra trás, encontrando Agüero, que só tocou pra ampliar e marcar seu gol de número 150 na Premier League.

E novamente, seis minutos após o segundo, saiu o terceiro. Sterling recebeu pela direita, cruzou para Sané, que dividiu de cabeça e a bola sobrou pra David Silva transformar o placar numa goleada.

O Southampton não conseguia jogar, trocar passes e sequer finalizar. A primeira oportunidade veio com Lemina aos 22 minutos. Essa finalização deu um gás para os Saints que começou a ter mais a posse de bola nos minutos seguintes, e como consequência, Bertrand encontrou Danny Ings na frente, o atacante adiantou a bola e sofreu pênalti de Ederson. E aos 29 minutos, ele mesmo bateu e diminuiu o placar 3 a 1.

O jogo ficou mais equilibrado, com as duas equipes não conseguindo boas oportunidades. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Agüero lutou por uma bola que parecia perdida na linha de fundo, recuperou e cruzou para Sterling, que furou na primeira tentativa, mas na segunda colocou novamente três gols à frente no placar, batendo rasteiro, 4 a 1 no primeiro tempo.

Na segunda etapa, as posturas eram as mesmas, um jogo equilibrado no meio campo, com poucas chances. A primeira boa oportunidade saiu da cabeça de Ings, a bola desviou em Fernandinho e Ederson fez uma boa defesa.

Em seguida foi a vez do Citizens, Sané recebeu na direita, no bico da área ele cortou pro meio e com um forte chute, acertou a trave de McCarthy. Aos 67, uma jogada trabalhada pelo meio, Sterling tocou pra Agüero, que devolveu para o inglês na frente, este bateu rasteiro e cruzado, para fazer seu 50º gol com a camisa do Manchester City, 5 a 1 no placar.

O jogo mostrava que não ia mudar muita coisa depois do 5º gol dos donos da casa os dois técnicos fizeram as três mudanças, para dar um pouco mais de fôlego na partida. Foden foi quem saiu do banco e levou mais perigo. Com muitos contra-ataques cedidos pelos Southampton, aos 91 Sané puxou um deles, trabalhou com Sterling que devolveu para o companheiro alemão fazer o gol e dar números finais à partida, 6 a 1.

Com a vitória, o Manchester City lidera o campeonato, mas depende de um tropeço do Chelsea para se manter isolado à frente. O Southampton permanece na 16º colocação, mas pode cair posições dependendo de outros resultados.

Na próxima rodada os Saints enfrentam o Watford, já o City terá confronto na quarta-feira pela Champions League contra o Shaktar Donetsk, e no fim de semana, clássico contra o Manchester United de José Mourinho.