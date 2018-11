Ex-Ajax, Marcel Keizer será o novo treinador do Sporting Lisboa

As especulações chegaram ao fim e o nome do treinador do Sporting Lisboa enfim foi descoberto pela mídia portuguesa, que já crava o acordo. Marcel Keizer, holandês de 49 anos assumirá o comando dos leões, que inclusive venceu o Santa Clara neste domingo, assumindo a terceira posição do Campeonato Português. O técnico assumirá o lugar deixado por José Peseiro, demitido na última semana depois de derrota na Taça de Portugal para o Estoril Praia, que milita a segunda divisão lusa.

Ex-jogador de clubes médios na Holanda, Marcel Keizer possui como destaque uma passagem pelo Ajax. Depois de se destacar no comando técnico da equipe B do tradicional clube de Amsterdam (que joga a segundona local), ele teve a oportunidade de treinar o elenco principal. Os resultados porém deixaram a desejar. Keizer seria demitido depois de vê seus comandados serem eliminados surpreendentemente da fase preliminar da Liga Europa e da Copa da Holanda.

Hoje no Al Jazira dos Emirados Árabes, onde rescindirá o contrato, o Sporting será mais uma oportunidade para o técnico poder mostrar seu trabalho em alto nível. Além do próprio Ajax, ele só passou por clubes de escalões inferiores, como SV Argon, Telstar, Emmen e Cambuur.

Fim das especulações

Vários nomes haviam sido especulados desde que o presidente Frederico Varandas foi fotografado desembarcando em solo holandês. Ex-treinador da Seleção Russa e hoje no Vitesse, Slutsky chegou a ser dado como certo, mas logo foi descartado em um comunicado oficial. Van der Gaad, atualmente no NAC Breda e com passagem no futebol português também foi falado, no entanto contou com grande rejeição externa. Com passagem recente no Borussia Dortmund, Peter Bosz também teria sido tentado, mas sem sucesso.

Por fim, o nome de Marcel Keizer apareceu como o derradeiro e único, em uma aposta considerada localmente como ousada, mas com base na ideia da "Escola Ajax", sendo o treinador conhecido como grande discípulo de Cruijff.