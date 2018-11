Insigne marca e Napoli e arranca empate com Paris Saint-Germain pelo grupo C da UCL

Napoli e Paris Saint-Germain travaram um duro duelo em busca da classificação no Grupo C da Liga dos Campeões. Em um jogo disputado onde as duas equipes tiveram chances de vencer, o empate prevaleceu e deixou a briga pelo acesso para as oitavas de final cada vez mais acirrada.

As duas agremiações entraram em campo pressionadas pela vitória, sabendo que mais cedo, o duelo entre Liverpool e Estrela Vermelha, deixou o grupo mais disputado do que já estava, devido a uma surpreendente vitória do time sérvio.

A partida começou sem muitas emoções e com as duas equipes se estudando muito. A superioridade do Paris Saint Germain começou a aparecer quando a equipe napolitana abdicou de propor o jogo para tentar explorar os contra-ataques que apareceriam devido a necessidade que a parisienses tinha de vencer. O primeiro gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo, com uma boa jogada pela esquerda que resultou com a bola dentro das redes em uma finalização de Bernat, fazendo 1 a 0 para os franceses.

Diferentemente do primeiro tempo, a segunda etapa começou cheia de emoções. O Partenopeo precisava vencer e sem muitas opções, tiveram que se lançar ao ataque em busca do gol de empate. Com muitos ataques perigosos, o experiente Buffon foi obrigado a fazer defesas milagrosas. Após muita pressão, o Napoli teve um pênalti a seu favor aos 62 minutos, sendo convertido por Insigne.

As duas equipes continuaram a buscar a vitória, mas não foram eficientes e o empate não saiu do placar. A briga pela classificação segue aberta e a próxima rodada ocorre no dia (28), com Paris Saint-Germain x Liverpool e Napoli x Estrela Vermelha.