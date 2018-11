Estrela Vermelha surpreende, vence Liverpool e embola Grupo C da Liga dos Campeões

Em noite histórica no Estádio Marakana, o Estrela Vermelha bateu o Liverpool, conquistando sua primeira vitória na história da Era Moderna da Uefa Champions League. O time sérvio, que foi campeão europeu em 1991, garantiu vitória surpreendente por 2 a 0, gols de Pavkov, embolando a briga pelas vagas no Grupo C.

O início não foi dos mais auspiciosos para o time de Jürgen Klopp. Desde o início, o Estrela Vermelha conseguiu achar espaços para assustar Alisson, e as duas equipes trocaram chances na parte inicial da partida. Aos 22, porém, veio o golpe dos sérvios. Na cobrança de escanteio para a área, Pavkov subiu mais alto que a defesa do Liverpool e abriu o placar em Belgrado: 1 a 0.

O gol deixou o Liverpool atordoado, e o Estrela Vermelha, intenso, ampliou sete minutos depois a sua vantagem. Marin roubou a bola de Milner no meio-campo, Pavkov avançou pelo meio e arriscou chute forte da entrada da área, fazendo 2 a 0 na capital da Sérvia. A partir do segundo dos sérvios, o time inglês finalmente conseguiu tomar as rédeas no jogo, e desperdiçou algumas chances, principalmente com Lallana, aos 31, e Sturridge, dois minutos depois.

Klopp fez duas alterações no intervalo, sacando Sturridge e Alexander-Arnold para as as entradas de Firmino e Joe Gomez. Diferente do primeiro tempo, o segundo foi de uma pressão maior do Liverpool, que exigiu boas intervenções de Borjan. O Liverpool teve 23 finalizações totais, contra 10 do Estrela Vermelha - quatro certas de cada time, porém. Na posse de bola, domínio grande dos Reds: 72%.

Robertson, aos 12, e Salah, aos 25, chegaram a acertar a trave do time sérvio na etapa final. O egípcio foi o jogador que mais finalizou no segundo tempo, mas acabou parando nas intervenções decisivas de Borjan. Apesar de toda a pressão, o Liverpool não conseguiu diminuir a vantagem dos sérvios, que garantiram uma vitória histórica.

Com quatro pontos, o Estrela Vermelha está vivo na briga por uma vaga à próxima fase, já que tem a mesma pontuação do PSG - quatro pontos - e um ponto a menos que o Napoli. Estas duas equipes ainda se enfrentam na quarta rodada. O Liverpool é o líder provisório, com sete.

Pela Super Liga Sérvia, o líder Estrela Vermelha visita o Dinamo Vranje, no sábado (10), às 12h. No mesmo dia, o Liverpool, pela Premier League, joga contra o Watford, fora de casa, às 13h. Pela Champions League, o time sérvio enfrenta o Napoli, na Itália, enquanto os Reds recebem o Paris Saint-Germain, no dia 28, às 18h. Todos os jogos no horário de Brasília.