Com dois de Harry Kane, Tottenham bate PSV Eindhoven e respira na Champions League

Em jogo válido pela 4ª da fase de grupos da Uefa Champions League, nesta terça-feira (6), em Wembley, o Tottenham venceu pelo placar de 2 a 1 o PSV Eindhoven. Os tentos dos ingleses foram anotados por Kane e o segundo foi anotado contra pelo zagueiro do time holandês Sainsbury, já Luuk de Jong descontou para os visitantes.

A partida começou eletrizante com o Boeren abrindo o placar e deixando os ingleses em situação desconfortável, mas quando se tem um centroavante do calibre de Kane não há o que temer.

Logo aos 2 minutos, em cobrança de escanteio, De Jong abriu o placar para os holandeses com uma cabeçada fulminante. Após o gol, os comandados de Pochettino pressionou e criou diversas chances ainda na primeira etapa mas o goleiro Zoet brilhava na partida e ia deixando o time da casa cada vez mais pressionado.

Na segunda etapa, a pressão dos Spurs continuava forte mas a falta de pontaria e Zoet frustravam todas as tentativas, até que aos 78' após boa ajeitada de Llorente, o matador Harry Kane fuzilou as redes holandesas trazendo nova esperança para o clube londrino. O resultado do empate deixava os ingleses com poucas chances de classificação no grupo até os 89' onde a zaga holandesa bobeou e após chute do camisa 10 a bola desviou em Sainsbury e matou Zoet.

Com essa vitoria apertada, os ingleses chegaram a 4 pontos e ocupam a terceira colocação no grupo, estando apenas a 3 pontos da zona de classificação, já o PSV com a derrota ocupa a lanterna do grupo com apenas 1 ponto conquistado.

O Tottenham retorna a campo no próximo sábado (10) contra o Crystal Palace pela Premier League. O PSV Eindhoven retorna também no sábado contra o De Graafschap pela Eredivisie.