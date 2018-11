Para ganhar moral: Real Madrid massacra Plzen pela Champions League

Em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, nesta quarta-feira (7), na Republica Tcheca, o Real Madrid bateu o Viktoria Plzen pelo placar de 5 a 0. Os tentos dos merengues foram anotados por Benzema, duas vezes, Casemiro, Bale e Kroos.

Apesar do placar elástico, os tchecos dominavam os blancos nos minutos iniciais e levaram perigo ao gol defendido por Courtois, acertando até bola na trave mas como diz o ditado ''quem não faz toma''.

A partida começou com os donos da casa surpreendendo o Real, indo para cima e pressionando a equipe espanhola em seu campo de defesa causando diversos erros na saída de bola. Mas aos 20' a superioridade técnica madridista apareceu com o francês Benzema que fez bela jogada individual e acertou belo chute para abrir o placar.

Após o gol, a vaca foi para o brejo para Plzen, pois o time se desestabilizou na partida e em falha de marcação apenas três minutos depois do primeiro gol, Casemiro ampliou a vantagem.

Os Galáticos ainda balançaram mais a rede. Benzema ,Bale e Kroos, sendo o gol alemão com passe do brasileiro Vinícius Júnior que fez sua estréia na competição europeia.

Com a vitoria os blancos chegaram a 9 pontos e ocupam a liderança do grupo G, com o mesmo número de pontos da Roma. Já os tchecos ocupam a lanterna do grupo com apenas 1 ponto já estando eliminados da Champions.

O Real volta a campo no domingo (11) contra o Celta de Vigo pela La Liga. O time do Viktoria Plzen retorna também no domingo em jogo pelo Campeonato Tcheco contra o Fk Pribram.