Lyon sai na frente, fica com um a mais, mas cede empate ao Hoffenheim no fim

Após um empate emocionante em 3 a 3 na Alemanha, as equipes de Lyon e Hoffenheim voltaram a se enfrentar pela fase de grupos da Uefa Champions League e em mais um jogo movimentado, ambos os times ficaram no 2 a 2. Devido ao resultado, os franceses permanecem na segunda colocação do Grupo F, mas com 6 pontos. Por outro lado, os alemães chegam aos três pontos e seguem na terceira posição.

Ambos os clubes retornam aos gramados já neste sábado (10), pelos seus respectivos campeonatos nacionais. Pela Bundesliga, o Hoffe tem um desafio ao 12h30 (de Brasília), na Rhein Neckar Arena, enquanto os leões visitam o Guingamp no Stade du Roudourou ás 14h (de Brasília).

O placar foi aberto ainda na primeira metade da etapa inicial. Aos 20, em confusão na área, Fekir ficou com a posse na esquerda, limpou a marcação e chutou. O goleiro deu rebote e a bola voltou para Traoré, que finalizou em cima da marcação e o camisa 18 francês ficou com a sobra para marcar o primeiro do jogo.

Não demorou muito para sair o segundo do Lyon. Cruzamento rasteiro da esquerda feito por Mendy, que encontrou Ndombele no centro da área. O jovem meio-campista chutou com desvio na marcação e matou o goleiro Baumann na jogada. 2 a 0 com trinta minutos de jogo na França.

A vantagem com que os donos da casa era ótima e deixava a equipe em condições favoráveis no Grupo F, se distanciando do então terceiro colocado.

E a vida dos franceses se tornou ainda mais fácil quando aos 51, saiu a expulsão do ganês Nuhu. O zagueiro do Hoffenheim levou o segundo cartão amarelo após falta em Fekir e deixou o time visitante com um a menos em campo.

O sofrimento que era esperado pelos alemães acabou se tornando esperança aos 65 minutos. Kramaric fez boa jogada, passou fácil pela marcação e bateu da entrada da área, descontando para o Hoffenheim na França.

A partida tomou ares de tensão após o gol e permitiu que os donos da casa explorassem a defesa do time alemão, que agora precisava botar todos os jogadores na frente para tentar o empate. Apesar do placar a seu favor, o Lyon ainda encontrava dificuldades adentrar na área do adversário.

Chegando ao fim do jogo, o árbitro confirmo que daria mais cinco minutos de acréscimo. Até que aos 92, o Hoffenheim teve uma falta ao seu favor pelo lado direito do ataque. Grillitsch levantou na área, o brasileiro Joellinton desviou de cabeça e Kaderabek surgiu na primeira trave para testar pro fundo das redes. Empate na base da luta dos alemães.