Com gol contra, Manchester United bate Juventus fora de casa

A Juventus recebeu, na noite desta quarta-feira (7), o Manchester United. Uma vitória daria a classificação para o time da casa. Porém, após o apagão da defesa nos últimos cinco minutos, os italianos tomaram a virada e adiou os planos da Velha Senhora.

O primeiro tempo foi com a Juventus atacando e os ingleses se defendendo. Cristiano Ronaldo partia para cima. Aos 34 minutos, Khedira acertou uma bola na trave. Mesmo com as tentativas o jogo foi para o intervalo sem alterações no placar.

A segunda etapa começou com Dybala querendo marcar. Aos 4 minutos, o argentino acertou uma bola na trave.

Já aos 15 minutos, Bonucci fez grande lançamento para Cristiano Ronaldo, que dominou no ar, sem deixar a bola cair, e finalizou para o fundo das redes. Mesmo na frente, a Juve continuou pressionando.

Aos 40 minutos, Juan Mata acertou uma bomba de falta, empatando a partida. Foi o primeiro gol sofrido pelos italianos nessa Champions.

No fim do jogo, aos 43 minutos, houve uma cobrança de falta para os ingleses. Após confusão na área, Alex Sandro marcou contra, determinando a virada do time de Mourinho.

A vitória fez o United chegar a 7 pontos. A Juve segue líder do grupo H, com 9 pontos.

O próximo jogo da Juventus é fora de casa, contra o Milan, no domingo (11). Já o United visita o Manchester City, também no domingo.