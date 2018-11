Com hat-trick de Jesus, Manchester City passeia sobre o Shakhtar 

Em jogo disputado no Etihad Stadium pela quarta rodada da Champions League, o Manchester City aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o último colocado do grupo, Shakhtar Donetsk.

A partida foi marcada por total superioridade do time inglês, que conseguiu impor seu estilo de jogo sem muitas dificuldades. Após algumas tentativas, o primeiro gol saiu aos 12 minutos, com David Silva empurrando para as redes.

Ainda no primeiro tempo, Sterling fez jogada pela esquerda e caiu sozinho, mas a arbitragem viu de outra maneira e marcou o penalti para os Citizens, sendo convertido por Gabriel Jesus.

O segundo tempo começou de maneira não muito diferente do primeiro e aos 47, Sterling marcou o terceiro. O roteiro do jogo se mantinha sem alterações e consequentemente, o Shakhtar apenas assistia o Manchester fazer seus gols. Mantendo esse ritmo, a partida terminou com uma elástica goleada dos ingleses, praticamente eliminando os ucranianos da competição.

O Manchester City volta a campo pela Liga dos Campeões no dia (27), contra o Lyon, enquanto o Shakhtar enfrenta o Hoffenheim, também no mesmo dia.