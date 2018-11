Frankfurt toma susto, mas bate Apollon Limassol e se garante no mata-mata da UEL

Jogando no Chipre, o Eintracht Frankfurt confirmou sua superioridade e bateu o Apollon Limassol por 3 a 2, na quarta rodada do Grupo H da Uefa Europa League nesta quinta-feira (8). Jovic, Haller e Gavranovic marcaram para o time alemão, enquanto Zelaya, duas vezes, descontaram para os cipriotas no Neo GSP Stadium, em Nicósia. Assim, o Frankfurt ampliou sua invencibilidade na temporada para oito jogos e garantiu vaga para a fase 16 avos de final da competição.

Conseguindo aproveitar os espaços e a velocidade de seu ataque, o Frankfurt, mesmo tendo menos chutes e posse de bola, conseguiu abrir uma ótima vantagem. Aos 17 da primeira etapa, Willems deu bom passe em profundidade para Jovic, que apareceu nas costas da defesa, e tocou na saída do goleiro para marcar seu 10º gol em 14 partidas na temporada.

No geral, o Apollon teve 61% de posse de bola e finalizou mais vezes na partida - 13 a nove -, acertando seis vezes a meta, mas o Frankfurt foi muito efetivo e marcou nas três vezes que acertou o gol de Kissas. Aos 10 do segundo tempo, Gacinovic assistiu Haller, que aumentou sua sequência artilheira e fez 2 a 0 para os alemães.

Sébastien Haller can't stop scoring! 🔥



⚽️ His 9th in all competitions this season and 2nd in the #UEL 👏 pic.twitter.com/0YGX9HAFDH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 8 de novembro de 2018

Três minutos depois, aproveitando erro de Kyriakou na saída de bola, Gacinovic ajeitou na entrada da área e bateu no canto para fazer 3 a 0. Com a vantagem estabelecida, o Frankfurt viu seu nível de concentração baixar, e o Apollon assustou. O argentino Zelaya, que entrou no intervalo, marcou pela primeira vez aos 26.

Dez minutos depois, Stendera tomou o segundo amarelo, e deixou os alemães com um a menos. A pressão cipriota só voltou a fazer efeito aos 48, quando o mesmo Zelaya converteu pênalti cometido por Rebic, mas não foi suficiente para tirar o 100% do Frankfurt, que garantiu a vitória por 3 a 2.

Com 12 pontos, o Frankfurt já está garantido na próxima fase com duas rodadas de antecedência, assim como a Lazio, que tem nove. O Apollon se junta ao decepcionante Olympique Marseille e está eliminado - ambos somaram apenas um ponto.

As duas equipes voltam a campo no domingo (11). O Apollon, terceiro colocado no Campeonato Cipriota, joga o clássico contra seu arquirrival AEL Limassol, às 12h. Pela Bundesliga, o Frankfurt, quinto colocado, recebe o Schalke 04, às 15h. Partidas no horário de Brasília.