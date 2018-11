Bayer Leverkusen vence Zurich e assume liderança do Grupo A na Europa League

<p style="text-align: left;">Nesta quinta-feira (8), o <strong>Bayer Leverkusen</strong> venceu o <strong>FC Zurich</strong> por 1 a 0 pela <strong>Uefa Europa League</strong>. Jogando na <strong>BayArena</strong>, a equipe aspirina jogou bem, conseguiu administrar o resultado e com um bonito tento de <strong>Jedvaj</strong>, garantiu o triunfo sobre os suíços.</p> <p style="text-align: left;">A vitória fez com que o time alemão empatasse com o Zuri no primeiro lugar da tabela do Grupo A. Ambos os clubes se encontram tendo 9 pontos, mas o Leverkusen larga em primeiro devido ao seu saldo de gols.</p> <h2 style="text-align: left;">O jogo</h2> <p style="text-align: left;">O começo da Werkself foi bem melhor do que os suíços. Apesar de não haver nenhuma chance de real perigo nos primeiros 20 minutos, o time da casa tinha mais posse de bola e rondava a área do adversário com facilidade.</p> <p style="text-align: left;">A primeira grande oportunidade do jogo saiu aos 29 minutos, quando <strong>Dominik Kohr</strong> recebeu bom passe no lado direito e pegou de primeira para mandar pela rede do lado de fora. Quase que o placar abre na Bay Arena.</p> <p style="text-align: left;">O Bayer Leverkusen voltou a aparecer na área já próximo do fim do primeiro tempo, aos 44 minutos. O argentino <strong>Lucas Alario</strong> invadiu a área, limpou a marcação, mas na hora do arremate acabou mandando fraco nas mãos de <strong>Brecher</strong>.</p> <p style="text-align: left;">Já na etapa complementar, finalmente saiu a abertura do placar na Alemanha. Com 60 minutos, a equipe aspirina teve um escanteio ao seu favor e <strong>Julian Brandt</strong> foi para a cobrança. O camisa 10 jogou na cabeça de <strong>Jedvaj</strong>, que subiu mais alto que toda a defesa para mandar um míssil em direção ao gol.</p> <p style="text-align: left;">Sabendo administrar o resultado em campo, o Bayer Leverkusen teve tempo para rodar a bola no meio e fazer o tempo passar. O Zurich, sem poder de reação, apenas assistia os alemães jogarem a favor do placar. Foi assim até o final, com vitória do Bayer em casa.</p> <p style="text-align: left;">Ambas as equipes voltam a jogar no próximo domingo (11), quase no mesmo horário. Ao 12h (de Brasília), o Leverkusen visita o <strong>RB Leipzig</strong> na <strong>Red Bull Arena</strong> pela <strong>Bundesliga</strong>. Uma hora depois, ás 13h, o Leão de Zurique recebe o <strong>FC Sion</strong> no <strong>Litzgrund Stadion</strong>, pela <strong>Swiss Super</strong> <strong>League</strong>.</p>