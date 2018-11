Com poucas emoções, Arsenal e Sporting ficam no empate sem gols pela UEL

Em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, nesta quinta-feira (8), em Londres, o Arsenal empatou com o Sporting, com um sonoro 0 a 0. A partida foi deu sono no torcedor, uma das razões foi que o time de Emery foi sem alguns de seus principais jogadores,como Sokratis, Ozil e Lacazette,já os portugueses foram para a partida com técnico interino.

O confronto inteira foi basicamente um jogo de muitas trocas de passes e com uma falta de precisão incrível por parte dos ataques. Apesar da baixa qualidade técnica de ambas as partes, pode se destacar que o Arsenal teve impressionantes 71% de posse de bola, mas levou a apenas 10 finalizações com somente 2 dessas finalizações na direção do gol.

Os portugueses podem sair satisfeitos desta partida pois garantiram um ponto fora de casa contra um grande adversário, tendo inclusive um jogador expulso no fim da partida, esse ponto pode ser muito comemorado pela situação que o time se encontra com técnico interino.

Com o empate, os Gunners chegaram a 10 pontos e mantém a liderança no grupo E, 3 pontos a frente do time português do Sporting.

O Arsenal retorna a campo no domingo (11), pela Premier League contra o Wolves. Os leões voltam também no domingo pela Liga Nos contra o Chaves.