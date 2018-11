Junior Barranquilla bate Santa Fé por 2 a 0 fora de casa e abre excelente vantagem na semifinal da Sul-Americana

<p>Semifinalista ano passado, o<strong> Junior Barranquilla</strong> deu importante passo para chegar pela primeira vez à final da <strong>Copa Sul-Americana</strong>. <strong>Téo Gutiérrez</strong> e<strong> Piedrahita</strong> fizeram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o <strong>Santa Fé</strong>, no <strong>estádio El Campín</strong>, em <strong>Bogotá</strong><strong>. </strong>O resultado trouxe boa vantagem para a partida de volta, dia 29, no interior colombiano. O Junior pode perder até por um gol de diferença em seu estádio para chegar à final diante do vencedor de <strong>Atlético-PR</strong> e <strong>Fluminense</strong>, que fazem a outra semifinal. A partida desta quinta foi marcada por duas intervenções do VAR, para confirmar o primeiro gol do jogo e para apontar uma entrada forte que causou a expulsão do zagueiro <strong>Javier López</strong>, do Santa Fé.</p> <p>O primeiro tempo foi de poucas chances de gol e muitas entradas duras, que deixaram de saldo sete cartões amarelos (quatro para o Junior Barranquilla e três para o Santa Fé). Em uma das poucas jogadas bem elaboradas, o Junior chegou ao gol aos 39 minutos: numa cobrança rápida de falta, com estilo, <strong>Sánchez</strong> olhou para um lado e tocou para o outro, encontrando <strong>Barrera</strong> sozinho para lançar Téo Gutiérrez, que driblou o goleiro <strong>Zapata</strong> e chutou para o gol vazio. Gol inicialmente anulado por impedimento, mas depois confirmado pelo VAR.</p> <p>Na etapa complementar, logo aos três minutos, o lateral-direito Piedrahita recebeu ao lado da áera e acertou um lindo chute cruzado, cheio de efeito, que enganou Zapata: 2 a 0 Junior Barranquilla. O técnico <strong>Guillermo Sanguinetti</strong> tentou de todo jeito fazer o Santa Fé reagir, lançando o meia <strong>Guichón</strong> e os atacantes <strong>Aguirre</strong> e <strong>Bentancourt</strong>. Mas na melhor chance de Guichón, aos 33, o goleiro Viera salvou com o pé esquerdo. A situação do time da casa ficou pior quando o VAR entrou em ação para alertar o árbitro da falta dura de Javier López em Barrera, transformando um cartão amarelo já tomado em expulsão.</p>