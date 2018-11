Celtic vence RB Leipzig e embola Grupo B da Europa League

Nesta quinta-feira (8), na Escócia, o Celtic recebeu e venceu, pelo placar de 2 a 1, o RB Leipzig, sobrevivendo na briga por uma vaga entre os dois melhores do Grupo B. A partida foi válida pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. Tierney e Edouard marcaram para os escoceses. Augustin fez o gols dos alemães.

O jogo foi marcado pela estreio do show de luzes do estádio do Celtic. O primeiro tempo começou com pressão dos alemães, mas quem saiu na frente foram os donos da casa. Aos 11 minutos, James Forrest, após receber a bola, escapou pela lateral esquerda e passou a bola para Kieran Tierney que, com um chute certeiro, marcou.

A partir do gol, os escoceses entraram no jogo, com várias chances de ampliar o placar, mas não o fizeram antes do intervalo.

Os 45 minutos finais começaram no mesmo ritmo. Porém, a partir dos 25, os alemães começaram a pressionar. Pressão que teve resultado positivo. Aos 34 minutos, veio o empate: Kodan Laimer cruzou a bola e encontrou Augustin, que completou para empatar em Glasgow: 1 a 1.

A alegria alemã, porém, durou pouco. Um minuto depois, Sinclair escapou pela lateral esquerda e tocou para Ryan Christie. Ele invadiu a área e passou para Edouard, que recolocou o Celtic a frente.

Com a vitória, o Celtic chega a seis pontos e empata com o RB Leipzig, que seguem em segundo lugar por causa do saldo de gols. O líder da chave é o 'primo' do time alemão, o RB Salzburg, que tem 100% de aproveitamento e soma 12 pontos.

O Celtic viaja para enfrentar, no domingo (11), o Livingston, pela Premier League Escocesa. No mesmo dia, o Leipzig recebe o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga.