Wolfsburg é surpreendido pelo Hannover fora de casa e volta a perder na Bundesliga

Em partida válida pela décima primeira (11ª) rodada da Bundesliga, o Hannover 96 venceu o Wolfsburg, na HDI-Arena, pelo placar de 2 a 1. Os gols dos donos da casa foram marcados por Linton Maina (31') e Ihlas Bebou (62'), e o dos visitantes por Wout Weghorst (82').

Aos 31 minutos do primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar do confronto. Após passe do atacante Ihlas Bebou, Linton Maina chutou a bola do meio da área, de pé esquerdo, e estufou-a no centro do gol. 1 a 0 para os Vermelhos.

Com 62 minutos de jogo, o lateral William fez falta dentro da área em Marvin Bakalorz e um pênalti foi marcado. Ihlas Bebou finalizou com o pé direito no canto inferior esquerdo e ampliou o placar. 2 a 0 para os mandantes.

Nos minutos finais da partida, mais um pênalti marcado mas, dessa vez, para o Wolfsburg. O lateral-direito Miiko Albornoz derrubou Yannick Gerhardt dentro da área. Penalidade concedida. Wout Weghorst chutou, de pé direito, e colocou a pelota no canto superior esquerdo da meta adversária. 2 a 1.

O Hannover volta aos gramados no dia 25 de novembro, às 15:00h, quando visita o Borussia Mönchengladbach, em partida válida pela décima segunda (12ª) rodada da Bundesliga. Já o Wolfsburg recebe o RB Leipzig, também pela décima segunda rodada da Liga.