Frosinone busca gol no fim e impõe quarto empate seguido à Fiorentina

Mais uma vez a Fiorentina não conseguiu segurar uma vantagem. Pela quarta partida consecutiva, a Viola fez 1 a 0, mas acabou sofrendo o empate contra o Frosinone na abertura da 12ª rodada da Serie A. Nesta sexta-feira (9), Benassi abriu o placar para os visitantes, mas Pinamonti garantiu um ponto para os giallazzurri.

Diferente das últimas partidas, a Fiorentina foi dominante na primeira etapa no Stirpe. O time de Florença teve 61% de posse de bola e 10 finalizações, contra apenas duas do time da casa. Com o domínio da bola, a Viola esteve sempre presente no campo de defesa do time canarini, mas foi para pelo seu ex-goleiro, Sportiello, e também pela trave.

Aos 13, em contra-ataque puxado pelo meio, Benassi fez grande passe para Simeone, que ganhou no corpo de Campbell e finalizou rasteiro de canhota, parando em defesa de Sportiello com os pés. Sete minutos depois, em cobrança de falta da meia-lua, Biraghi mandou no canto direito e exigiu grande intervenção do goleiro giallazzurro.

Na força de seus alas e na velocidade de Vloet e Campbell, o Frosinone teve algumas oportunidades em contra-ataque. Aos 23, Beghetto recebeu de Vloet, partiu para cima de Milenkovic e bateu cruzado, acertando a rede pelo lado de fora. Seis minutos depois, em cobrança de escanteio ensaiada, Biraghi mandou na primeira trave e Gerson desviou de cabeça, mas o goleiro Sportiello, bem posicionado, segurou.

A partida se manteve aberta, com a Fiorentina tentando ir para o intervalo com a vantagem e, consequentemente, deixando alguns espaços, mas se defendendo com efetividade. Assim, o Frosinone só chegou na bola parada. Aos 32, em cobrança de falta da intermediária, Maiello bateu na segunda trave, Ariaudo ajeitou para o meio e Capuano apareceu para finalizar, muito perto do gol.

Mas as chances continuavam sendo maiores para a Viola. Aos 37, Biraghi cruzou da esquerda e Beghetto, na dividida, acabou mandando contra o próprio matrimônio, acertando a trave de Sportiello. Cinco minutos mais tarde, Chiesa fez jogada pela esquerda, cruzou para a área e Pjaca ajeitou para Benassi, que chegou batendo de primeira, mas errando e alvo, e mantendo o 0 a 0 no placar.

A Fiorentina, que tentou tanto nos 45 iniciais, finalmente tirou o zero do placar com menos de dois minutos no segundo tempo. Em jogada de muita habilidade pela esquerda, Chiesa deixou os marcadores para trás e cruzou na primeira trave, onde Benassi, de ombro, mandou para as redes e marcou seu quinto gol no Italiano.

Diferente do primeiro tempo, o segundo foi de menos intensidade. A Fiorentina continuou tendo mais posse de bola - terminou com 58% - e mais finalizações - 24 a 10 -, mas, após o gol, a partida passou por um longo tempo sem chances claras. O técnico frusinati, Moreno Longo, fez alterações ofensivas, abandonando o esquema de três zagueiros e oxigenando seu ataque, o que deixou o jogo aberto no terço final do segundo tempo.

Aos 28, Zampano recebeu na direita após boa jogada de Chibsah, finalizou cruzado e a bola, desviada em Biraghi, bateu na rede pelo lado de fora. Na sequência, em contra-ataque puxado por Chiesa, Simeone assistiu Veretout, que limpou Cassata dentro da área e bateu no canto, mas parou em Sportiello.

Stefano Pioli manteve o esquema 4-3-3 até o fim, alterando peças e aumentando a força no meio-campo com a entrada de E.Fernandes. Com a perspectiva da derrota aumentando, o Frosinone foi a frente e a reta final do jogo foi mais aberta. Aos 36, Soddimo fez boa jogada pelo meio, tabelou com Pinamonti e finalizou da entrada da área, mas Lafont segurou firme.

Aos 40, Mirallas avançou com espaço pelo meio, abriu na esquerda e Chiesa chutou cruzado, parando em ótima defesa de Sportiello. Apesar dos espaços encontrados na parte final e também das chances criadas, porém, a sina da Fiorentina se manteve. Aos 44, após arrancada de Soddimo, Pinamonti recebeu livre no meio, encheu o pé e, apenas no terceiro chute certo do Frosinone no jogo, deu números finais no Benito Stirpe: 1 a 1.

Após um início péssimo, o Frosinone chegou ao quarto jogo sem derrota na Serie A - uma vitória e três empates -, subindo aos sete pontos, e deixando provisoriamente a vice-lanterna para o Empoli. Já a Fiorentina, que chegou ao quarto empate seguido por 1 a 1 e que não vence a cinco partidas, está em oitavo, com 17, podendo cair mais três posições até o fim da rodada.

As equipes voltam a campo apenas em duas semanas, após as partidas das datas Fifa. No sábado (24/11), o Frosinone visita a Internazionale, às 17h30​. Já no domingo (25/11), a Fiorentina joga o derby dell'Apenino​ diante do Bologna, fora de casa, às 12h.