Godín vibra com triunfo do Atlético de Madrid: "É sempre bom vencer"

O Atlético de Madrid conquistou de forma heroica três pontos, para seguir na caça ao adversário da próxima rodada, o Barcelona. Os Colchoneros venceram neste sábado (10), de virada, a equipe do Athletic Bilbao. Se mantendo provisoriamente na vice-liderança da La Liga, com 23 pontos conquistados.

O capitão Godín, autor do gol da vitória, admitiu que a equipe sentiu sim o desgaste, por ter atuado no meio de semana, mas exaltou o espírito de luta.

“Sentimos o desgaste do outro dia. Foi difícil, eles estavam leve, pressionaram bem, eles encontraram os objetivos nos momentos certos. Continuamos lutando e encontramos o prêmio no final" , frisou.

Ao falar de seu gol, o uruguaio revelou um pedido de Simeone em relação ao seu posicionamento.

“Simeone me disse para ficar na frente por algum canto, alguns jogam para a área e tentamos ajudar, como pude hoje, nos dando a vitória” , explicou.

Ressaltando o crescimento da equipe e briga na parte de cima, Godín se mostrou muito otimista para a sequência do campeonato.

“É importante continuar lutando acima. É sempre bom vencer, porque reforça muito mais com a vitória do outro dia. Foi um jogo que sabíamos que ia ser complicado, nós viemos com muitas baixas. Nós viemos com um desgaste muito grande e somos reforçados por termos vencido assim, porque isso excita as pessoas", concluiu.