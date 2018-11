Pléa brilha, marca três vezes e Borussia Monchengladbach vence Werder Bremen

<p>Neste sábado (10), o <strong>Borussia Monchengladbach</strong> visitou o <strong>Werder Bremen</strong> no <strong>Weserstadion</strong> e venceu por 3 a 1, com um show de seu principal homem de frente: <strong>Pléa</strong>. O atacante marcou os três gols do time visitante, enquanto <strong>Sahin</strong> diminui para os donos da casa.</p> <p>Com a vitória, os potros assumem a segunda colocação provisória da <strong>Bundesliga</strong> e emplacam 23 pontos. Por outro lado, os verde e brancos permanecem na sétima colocação, com 17 pontos e com chances de se afastar ainda mais da parte de cima.</p> <p>O show de <strong>Alassane Pléa</strong> começou aos 39 minutos do primeiro tempo em Bremen. Depois de levantamento na área, o atacante ganhou o duelo pela bola contra contra <strong>Harnik</strong> e <strong>Klaassen</strong> e chutou no cantinho, na saída do goleiro <strong>Pavlenka</strong>.</p> <p>Na volta do intervalo, já saiu o segundo. Em jogada ensaiada na cobrança de escanteio, <strong>Thorgan Hazard</strong> cruzou rasteiro na primeira trave e o francês apareceu para finalizar. A bola ainda desviou em <strong>Klaassen</strong> antes de entrar.</p> <p>O momento era todo do time visitante, que aproveitou as desatenções dos donos da casa. Aos 52, <strong>Hermann</strong> partiu pelo meio, encontrou <strong>Wendt</strong> desmarcado na esquerda e tocou. O lateral jogou pro meio da área e <strong>Pléa</strong> surgiu novamente para marcar. 3 a 0 e massacre dos potros.</p> <p>Até alguns minutos depois, aos 58, <strong>Augustinsson</strong> avançou pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro pra entrada da área e <strong>Nuri</strong> <strong>Sahin</strong>, completamente sem marcação, chutou de primeira para descontar. Gol do time de Bremen, que tentou uma pressão no fim, mas nada adiantou. Vitória do Borussia em pleno Weserstadion.</p> <p>A equipe do Werder Bremen volta a campo após a <strong>Data FIFA,</strong> no dia 25, domingo, contra o <strong>Freiburg</strong>, ás 12h30. Já o Gladbach tem um desafio no mesmo dia, diante do <strong>Hannover 96</strong>, ás 15h.</p>