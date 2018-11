Reus dá show e comanda virada do Borussia Dortmund sobre Bayern de Munique

Em confronto válido pela 11ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebeu o Bayern de Munique, no Signal Iduna Park. A partida terminou com uma vitória dos anfitriões, pelo placar de 3 a 2. Os gols do embate foram marcados por Marco Reus (49', 67') e Paco Alcácer (73'), do lado dos donos da casa, e Robert Lewandowski (26', 52'), pelos visitantes.

Com esse resultado, os aurinegros isolaram-se na primeira colocação da Liga, com 27 pontos. Os bávaros ocupam a terceira colocação, com 20 pontos conquistados até aqui.

O JOGO

Apesar de estar jogando em casa, o Dortmund iniciou a partida investindo em jogadas de contra-ataque. Logo aos 9 minutos, Marco Reus roubou a bola, carregou-a e saiu na cara do gol. O meia chutou, com o pé direito, mas a bola parou nas mãos do goleiro Neuer.

Sete minutos depois, os bávaros tentavam atacar os donos da casa para abrir o placar. Depois de cruzamento vindo do lado direito, o meia Ribéry, dentro da área, chutou de voleio, mas a pelota saiu pela linha de fundo. Com 23 minutos, mais Ribéry no ataque. Lewandowski lançou o francês que, dentro da área, driblou seu marcador e chutou cruzado. A bola passou muito perto da meta do Borussia.

Aos 25 minutos, a equipe da Baviera abriu o marcador do embate. Gnabry carregou a bola pelo lado direito e cruzou para a área. Lewandowski subiu e, de cabeça, estufou a bola no fundo das redes das Abelhas, sem chances para o goleiro Hitz.

O restante da primeira etapa foi de tentativas de ataque de ambas as equipes, mas os setores defensivos estavam alertas e não deixaram o placar ser alterado.

A segunda etapa teve início com um gol relâmpago. Com 2 minutos de jogo, Reus recebeu bola enfiada e foi derrubado por Neuer dentro da área. Pênalti para os aurinegros! O próprio Reus foi para a bola e igualou o marcador com uma cobrança no meio do gol. 1 a 1.

O empate no placar foi questão de poucos minutos. Cinco minutos depois do pênalti, o time de Munique balançou a rede mais uma vez. Muller recebeu a bola dentro da área, tocou de letra para o lateral Kimmich, que serviu o camisa 9. O centroavante acertou a redonda com a cabeça e marcou mais um.

Aos 21 minutos, o Dortmund empatou a partida. Reus recebeu livre dentro da área e chutou colocado, sem dar chances para o goleiro bávaro. 2 a 2 e o jogo ficou ainda mais eletrizante. Seis minutos depois, os donos da casa fizeram mais um. Ribéry perdeu a posse de bola para Sancho, e o inglês tocou para Witsel. O meio-campista lançou Paco Alcácer que, com tranquilidade, colocou a bola no fundo das redes. 3 a 2 em um contra-ataque espetacular das Abelhas de Dortmund.

O Borussia Dortmund retorna aos gramados no dia 24 de novembro, às 12h30, quando visita o Mainz, 12ª rodada do Campeonato Alemão. Os bávaros retomam suas atividades no mesmo dia e horário, quando recebem o Fortuna Dusseldorf, também pela décima segunda rodada da Liga.