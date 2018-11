 Godín marca no fim e Atlético de Madrid vence Athletic Bilbao de virada

Na tarde deste sábado (10), o Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao, em confronto válido pela 12º rodada da La Liga. Em um duelo emocionante e de cinco gols, os Rojiblancos sofreram, mas conseguiram a vitória no “apagar das luzes".

Com um primeiro tempo de pouca criatividade de ambos os lados. Os visitantes conseguiam igualar a posse de bola, marcavam em cima e dificultavam as jogadas dos donos da casa.

E foi assim, seguindo a risca a sua estratégia, que o Athletic abriu o placar. Em jogada de transição rápida, a bola cruzada na área colchonera terminou em finalização defendida por Oblack, tocando a trave e se oferecendo em cima da linha, para que Iñaki Williams apenas empurrasse para as redes. 1 a 0.

No segundo tempo a equipe de Simeone voltou mais agressiva. Buscando jogadas agudas e atacando por todos os lados do campo.

Até que aos 15 minutos da segunda etapa, Felipe Luís encontrou Partey , que de fora da área, acertou o canto baixo esquerdo de Cuellar e empatou a partida. Mas a alegria durou pouco, apenas três minutos para ser mais exato; Em novo contra-ataque, Iker Muniain encontrou Iñaki Williams na área, e ele mais uma vez não perdoou. 2 a 1 Bilbao.

O jogo ganhava proporções de drama, e a forte bola parada do Atlético definiu a partida, aos 34 minutos Partey cobrou falta e Hernandéz cabeceou para o fundo das redes e empatou a partida. E quando tudo se encaminhava para um 2 a 2, aos 45, Griezmann, também na bola parada, encontrou Godín, que no cabeceio, que é sua especialidade, deu números finais ao jogo. 3 a 2.

As equipes agora voltam a atuar no próximo final de semana, pela 13º rodada da La Liga. O Atlético de Madrid recebe o líder Barcelona. O Bilbao também joga em casa, às 9 da manhã, diante do Getafe.