Boca e River empatam na Bombonera e deixam final da Libertadores em aberto

Boca e River fizeram hoje a primeira partida da que é considerada para muitos, a maior final da história da Libertadores. A partida foi marcada pela grande intensidade de jogo das duas equipes, que o tempo todo buscaram o gol. Diferentemente do que estamos acostumados a ver nesse duelo, Boca e River fizeram um jogo sem polêmicas dentro de campo. O jogo foi inteiramente marcado por grandes jogadas e duas equipes querendo jogar futebol.

O primeiro tempo começou com os dois times buscando incessantemente abrir o placar e o Boca Juniors conseguiu esse feito aos 34 minutos, com Ramon Ábila. Mas a alegria dos Xeneizes não durou muito e dois minutos depois, Lucas Pratto empatou para o River Plate. Mesmo jogando fora de casa, o River não se intimidou e buscou o tempo todo vencer o jogo e fazer história na Bombonera. Com a torcida do Azul y oro empurrando o time e criando uma atmosfera de muita pressão, fazendo valer seu fator casa, o Boca conseguiu o desempate com gol nos acréscimos, de seu artilheiro Benedetto.

O segundo tempo também foi intenso, mantendo o ritmo que se esperava para o jogo. Com 2 a 1 no placar, o River se lançava e tentava de todas as formas empatar o jogo para levar um bom resultado para a decisão em seu estádio, mesmo não havendo o critério de gol fora de casa. Esse gol saiu aos 15 minutos da segunda etapa, com uma infelicidade do zagueiro do Boca, Izquierdoz que cabeceou contra o próprio gol e deu o empate ao rival. Os dois times continuaram a buscar o terceiro gol, mas a partida terminou empatada.

A continuação desse duelo acontece no dia 24 de novembro, no Monumental de Nuñez, às 18h e não se pode esperar menos do que um grande jogo de futebol, como foi o primeiro jogo.