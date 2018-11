Com direito a paralisação por causa de forte chuva, Napoli vence Genoa de virada fora de casa

O Genoa recebeu, neste sábado (10), o Napoli pela 12ª rodada do Campeonato Italiano debaixo de chuva forte. Os Grifonis perderam por 2x1 com gol contra que deu a vitória para os Napolitanos.

O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para os dois lados, mas foram os donos da casa que saíram na frente. Aos 20 minutos, Cristian Kouame cabeceou no canto esquerdo. O Napoli até mudou a postura, mas não conseguiu igualar o placar antes do intervalo.

Os 45 minutos finais tiveram o Napoli começando com mais intensidade. Porém, a partida foi paralisada por conta da forte chuva. A partida foi retomada e, aos 17 minutos, Fabian Ruiz empatou.

Depois disso, os napolitanos pressionaram mais ainda. Aos 41 minutos, em uma falta para o Napoli, a bola bateu na lateral do Genoa, Davide Biraschi, e entrou no gol.

Com essa vitória, o time Azzurri chegou a 28 pontos e assumiu a vice-liderança do campeonato.

Na próxima rodada, o Genoa recebe o Sampdoria, na quinta-feira (25). Já o Napoli recebe o Chievo, também no mesmo dia.