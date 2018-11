 Manchester City vence clássico contra United e se isola na liderança da Premier League

No primeiro derby de Manchester da Premier League dessa temporada, o Manchester City venceu o Manchester United, por 3 a 1, no Etihad Stadium. David Silva, Aguero e Gundogan marcaram para os mandantes, enquanto Martial descontou para os visitantes.

O time da casa começou indo pra cima e estabelecendo pressão. A primeira boa chance veio no primeiro minuto, com um chute de Bernardo Silva, que passou raspando a trave do goleiro De Gea.

Com aproximadamente 90% de posse de bola, o domínio dos Citizens se transformou em gol, aos 11. Streling fez o cruzamento, a bola atravessou toda a defesa e chegou em Bernardo Silva, que ajeitou pra David Silva chutar forte e balançar as redes.

Após sair na frente do placar, o City continuou controlando as ações da partida, mas diminuiu o ritmo. Tentando entrar no jogo, o United conseguiu sua primeira finalização aos 25 minutos, com uma cabeçada de Smalling que passou por cima da meta.

No final da primeira etapa os mandandes voltaram a pressionar, em busca do segundo, enquanto os mandantes tentavam empatar no contra-ataque. Com 43, Bernardo Silva fez o passe para Aguero, que chutou forte e acertou a rede pelo lado de fora.

David Silva abriu o placar no derby de Manchester (Reprodução /Manchester City)

Logo no começo do segundo tempo, Aguero deixou o dele e ampliou para os SkyBlues. O atacante argentino tabelou com Mahrez, conseguiu invadir a área adversária e finalizar colocado, sem chances de defesa para De Gea.

Aos dez, Ederson cometeu pênalti em Lukaku, que tinha acabado de entrar no lugar de Rashford. Sem Pogba em campo, o cobrador oficial, Martial bateu, deslocou o goleiro e diminuiu para os Red Devils.

Tentando matar de vez o confronto, a equipe comandada por Pep Guardiola desperdiçou duas grandes oportunidades. Aos 20, Sané fez boa jogada individual, e tocou para Fernandinho tentar colocado. O goleiro fez a defesa sem dar rebote. Pouco depois, Sterling puxou o contra ataque e lançou para Sané, que errou, por muito, o chute e isolou.

Nos últimos instantes, Gundogan fez o terceiro do Man City e fechou o placar. Trocando passes por mais de um minuto, Bernardo Silva cruzou para o meia alemão que recebeu dentro da pequena área, tirou de De Gea, e finalizou o clássico.

O resultado deixa a parte azul de Manchester na liderança isolada da competição, com 32 pontos, dois a mais que o vice líder Liverpool. Já o lado vermelho, com a derrota, fica com 20, caindo para o oitavo lugar do torneio.

Os dois times voltam a campo daqui a duas semanas, no sábado (24). O Manchester City visita o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, às 13h (Horário de Brasília). No mesmo horário, O Manchester United recebe o Crystal Palace, no Old Trafford.