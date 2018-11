Wolfsburg e Orlando City anunciam parceria internacional

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (16), Marcel Schafer, diretor esportivo do Wolfsburg, e Niki Budalic, CEO do Orlando City, anunciaram uma colaboração entre ambos os clubes para as próximas temporadas.

A ideia de alemães e estadunidenses é compartilhar o conhecimento de ambos os lados sobre diversas áreas do futebol. Por meio desse acordo, os times se beneficiarão dos centro de treinamentos e demais estruturas, além de aprenderem mais sobre o trabalho de marketing e desenvolvimento de atletas.

Niki Budalic fez questão de ressaltar a importância do projeto para a equipe de Orlando, além de exaltar o novo parceiro. Ele lembrou que aos poucos o clube vem conquistando seu espaço nos Estados Unidos.

"Esta é uma adição fantástica ao Orlando City SC, já que começamos nossa quinta temporada no MLS e quarta no NWSL", declarou.

"Estamos entrando no ano de 2019 com uma sólida compreensão de onde estivemos e onde queremos estar, e essa parceria com o VfL Wolfsburg será mutuamente benéfica se continuar crescendo", acrescentou.

O gerente geral dos Leões não poupou elogios ao Wolfsburg, e destacou as coisas em comuns que ambos os clubes possuem, não só em campo, como também em questões sociais.

"O VfL Wolfsburg é uma organização de classe mundial que entende as necessidades complexas de clubes que atendem homens e mulheres, valorizam a diversidade e entendem a importância de construir uma cultura dentro de uma organização - três qualidades que estão no centro de nossos negócios", disse o canadense.

Ex-jogador dos Lobos, Schafer também enalteceu os novos sócios, principalmente pela luta contra a discriminação e a favor da diversidade nas arquibancadas. "Valores como esses são uma parte importante de qualquer parceria, são uma das principais razões pelas quais decidimos trabalhar com Orlando", afirmou.

Tanto Orlando quanto o Wolfsburg tem parcerias ao redor do mundo inteiro, mas esta será a primeira do clube germânico em terras americanas. Por outro lado, o clube dos Estados Unidos possui conexões com quatro dos mercados mais fortes do mundo: Atlético-PR (Brasil), Benfica (Portugal), Stoke City (Inglaterra) e agora o Wolfsburg, na Alemanha.

Além do desenvolvimento de jogadores e partes centrais dos clubes, o acordo também visa o futebol feminino como principal de partida para evoluírem em conjunto. O Wolfsburg é um membro fundador da Bundesliga Woman, principal competição das mulheres na Alemanha. Elas possuem quatro títulos da liga nacional nos últimos seis anos e conquistaram seis troféus internacionais no mesmo período.

Já o Orlando Pride, representante do clube da Flórida no futebol feminino, ainda é novato nos EUA. O time se filiou a National Women's Soccer League apenas em 2016, e no ano seguinte chegou a semifinal do torneio, sendo eliminado pelo Portland Thorns. Mesmo sendo considerado uma equipe recém-chegada, o elenco já possui atletas renomadas como Marta, detentora de 6 prêmios de melhor jogadora do mundo, e Alex Morgan, campeã do mundo com a seleção americana.

Ao ser questionado sobre a cooperação, Schafer indicou que firmar uma parceria com um clube da MLS já estava em sua mente. O diretor salientou que o aprendizado com os americanos pode ajudar muito os projetos futuros que o Wolfs tem em gatilho.

"Temos a intenção de fornecer tudo o que sabemos em todas as áreas, mas também podemos aprender muito com a estrutura dos clubes dos Estados Unidos. Eu pude ver em primeira mão como profissionais e criativos americanos durante o meu tempo nos EUA. Temos o prazer de fazer parceria com Orlando City e Orlando Pride", finalizou.