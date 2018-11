Portugal empata sem gols contra Itália e classica às semifinais da Liga das Nações 

Em jogo válido pela Liga A, da Uefa Nations League, Portugal e Itália se enfrentaram neste sábado (17), em Milão. O resultado da partida foi um sonoro 0 a 0, resultando que garantiu a classificação dos portugueses para o Final Four da Nations, já os italianos saíram da partida com sentimento ruim pela boa partida que fizeram principalmente na primeira etapa.

O jogo tinha um teor muito decisivo pois os italianos necessitavam da vitoria para ainda ter chances de se classificar para o final four, por conta disso os italianos começaram melhor a partida e pressionaram muito os portugueses levando perigo com Insigne e Immobile, mas o arqueiro Rui Patrício impediu a festa da azzurra.

A segunda etapa transcorria da mesma maneira mas uma substituição feita por Fernando Santos anulou as chances italianas, a entrada do meio campista João Mário, a entrada do meia simplesmente anulou a principal peça de criação italiana Verratti. Com isso bastou o empate para os portugueses se garantirem nas finais da Nations League.

Com o resultado os portugueses se classificaram para a fase final, já os italianos com o ponto dão adeus a competição mas se mantém na liga A para a próxima edição da Nations.

A seleção italiana retorna a campo na terça-feira (20) em amistoso contra os Estados Unidos. Já o time lusitano volta a campo ainda pela Nations League contra a Polônia apenas para cumprir tabela,também nesta terça feira.