Holanda arranca empate com Alemanha no fim e garante classificação na Liga das Nações

Nesta segunda-feira (19), a Alemanha fez seu último jogo na "divisão A" da Liga das Nações da Uefa. Em partida válida pela última rodada do Grupo A, a seleção germânica enfrentou a Holanda e ficou no empate por 2 a 2.

O resultado faz com que a Seleção Alemã se despeça da competição sem nenhuma vitória, com apenas 1 ponto e rebaixada para Nations League B, uma espécie de segunda divisão. Já a Laranja Mecânica tem motivos de sobra para celebrar, pois passou a França, assumiu a liderança do grupo, com 7 pontos e confirmou a vaga na próxima fase.

O jogo

O primeiro gol saiu cedo, aos 8 minutos. Jogada iniciado por Kroos no meio, ele deixa para Gnabry, que com um toque de primeira, encontra Werner em frente a entrada da área. O atacante dominou, deixou a bola quicar no chão e finalizou de longe, marcando um lindo gol para abrir o placar.

A Alemanha ampliou dez minutos depois. Ótima construção do time de Joachim Low desde o goleiro, a bola ficou Kroos, que fez bom lançamento para Sané. O jogador do Manchester City partiu em velocidade no meio da defesa, limpou a marcação e chutou de perna esquerda. O goleiro Cillessen chegou a tocar nela, mas não conseguiu evitar que entrasse.

Na etapa complementar, a Laranja Mecânica tentou dar um aperto na saída de bola do time alemão, pressionando os meio-campistas, mas a ineficácia da criação ainda era visível. Para tentar uma reviravolta, o treinador holandês, Ronald Koeman, colocou Vilhena e Luuk De Jong em campo.

O técnico Joachim Low decidiu mexer aos poucos em sua seleção e com 67 minutos, promoveu a entrada de Thomas Muller. O atacante do Bayern de Munique completou 100 jogos com a camisa alemã, sendo um dos maiores artilheiros da Die Mannschaft.

Já no fim, aos 84, a Holanda conseguiu diminuir. Tete entrou na área, tocou para Vilhena, que recuou para Luuk De Jong. O atacante deixou para Quincy Promes chutar bonito, no canto, descontando para a Laranja Mecânica. Golaço.

Só que não parou por aí. Cruzamento da direita feito por Vilhena na cabeça de Van Dijk, que completou com testada no fundo das redes alemãs aos 90. Gol que sacramentava a classificação emocionante do time holandês para a fase final da competição.