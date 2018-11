Presidente da UEFA nega possibilidade de criação da Superliga na Europa: "Pura ficção"

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, negou oficialmente a possibilidade da criação de uma Superliga de clubes na Europa. Em entrevista coletiva realizada nessa terça-feira (20), o dirigente confirmou que essa ideia não passa de uma teoria.

"Temos algumas ideias, mas a Superliga não está entre elas. Neste momento, é pura ficção. É um sonho", disse.

O boato da criação de uma nova competição surgiu após uma reportagem do jornal alemão Der Spiegel informar que 16 dos principais times europeus estavam se reunindo secretamente, planejando criar um novo torneio a partir de 2021.

Entre os clubes que faziam parte dos encontros, onze eram considerados fundadores e teriam privilégios, como não ser rebaixados. Eles são: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Milan e Bayern de Munique.

Para a primeira edição do campeonato, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Olympique de Marselha, Inter de Milão e Roma participariam como equipes convidadas. O principal motivo para o surgimento da Supercopa é o descontentamento com o grande desequilíbrio das ligas europeias, sobretudo a Alemã e a Italiana, que geralmente acabam em títulos previsíveis.

"Os clubes do mundo se uniram secretamente, todos aparentemente com uma única ideia em mente: o tédio significa a morte de qualquer show. E a única maneira de combater o tédio é fazer um show ainda maior e mais brilhante, o maior espetáculo de futebol na terra. A ideia é a criação de uma Super League, uma liga de elite de competição de alto nível reservada exclusivamente para os principais nomes do futebol europeu de clubes. Todo jogo é um top game. Esse é o plano da sociedade secreta", afirma um trecho da reportagem.