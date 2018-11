Volland marca duas vezes e garante vitória do Bayer Leverkusen sobre Stuttgart

Jogando em casa, na BayArena, o Bayer Leverkusen conquistou um importante resultado nesta sexta-feira (23). Os aspirinas venceram o Stuttgart por 2 a 0, com dois de Volland, e conseguiram se recuperar das últimas duas derrotas sofridas na Bundesliga.

A Werkself vinha de revés diante do Hoffenheim, por 4 a 1, além de uma goleada sofrida contra o RB Leipzig por 3 a 0. Com o triunfo, o Leverkusen pula para a décima colocação, com 14 pontos, mas ainda podendo ser ultrapassada na rodada. Já o Stuttgart segue na lanterna do campeonato, empatados com os mesmos 8 pontos do Fortuna Dusseldorf.

Como esperado, os donos da casa tiveram as principais ações durante a primeira etapa, dominando o Stuttgart. Aos 12, belo asse de Kevin Volland para Havertz na entrada da área, mas o meio-campista finalizou em cima de Zieler.

Aos 14, o zagueiro argentino Insua tocou na bola com a mão e o juiz confirmou o pênalti. No entanto, após alguns segundos de espera, o VAR foi acionado e foi constatado que a infração foi fora da área, ou seja, falta para o time aspirina. Julian Brandt foi para a cobrança, mas a bola saiu sem perigo por cima do gol.

Próximo do intervalo, com 37 minutos sendo marcados, Brandt achou belo passe em diagonal para Volland, que finalizou cruzado e mandou pra fora. Dois minutos depois, a equipe visitante respondeu em sua primeira finalização ao gol. Gentner arriscou da entrada da área, mas a bola foi fraca nas mãos do goleiro.

A primeira etapa foi finalizada com o Bayer Leverkusen tendo mais de 60% de posse de bola e com 10 chutes, mas apenas dois deles indo em direção ao gol adversário.

Para o segundo tempo, o técnico do Stuttgart, Marko Weinzierl, foi a busca de um empate e promoveu a entrada de Erik Thommy no lugar de Pablo Maffeo. No lado mandante, o time voltou o mesmo que dominou a primeira metade de jogo.

A grande oportunidade inicial foi de Mario Gomez. O centroavante da equipe dos Reds bateu de fora da área e Hrardecky pulou para salvar a vida dos donos da casa aos 52. Os aspirinas responderam o ataque alguns minutos depois, em contra-ataque puxado por Havertz. Jogada sensacional do garoto, que tocou para Bender, mas o volante finalizou pra fora.

O tempo foi passando na BayArena e a tensão aumentando, com o embate se tornando equilibrado e ambas as equipes possuindo boas chances de abrir o placar. Porém, aos 76, finalmente a igualdade no marcador foi retirada.

Em cobrança de escanteio, Brandt jogou curto para Havertz, que viu o atacante Volland dentro da área. O camisa 31 testou pro fundo das redes e abriu o placar. Só que não parou por aí e o Leverkusen foi ao ataque para ampliar. Passe por elevação de Havertz para Alario, que arrancou na direta e tocou para Volland, livre no bico da grande área, chutar bonito e marcar um golaço para decretar a vitoria de seu time.

O Bayer Leverkusen volta a campo na quinta (29), ás 15h55 (horário de Brasília), contra o Ludogoretz Ragrad, da Bulgária, pela Uefa Europa League. Já o Stuttgart só retorna aos gramados no próximo fim de semana, no sábado (1), ao 12h30 (horário de Brasília), contra o Augsburg na Mercedes-Benz Arena.