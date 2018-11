Em final histórica, Boca Juniors e River Plate decidem Libertadores

Neste sábado (24), River Plate e Boca Juniors fazem o segundo jogo desta final histórica da Copa Libertadores no Monumental de Núñez, ás 18h de Brasília.

Os millionarios do River tem uma vantagem importante no clássico deste sábado que é o fator casa tendo toda a torcida a seu favor apoiando os 90’. Além disso, o River tem o resultado do jogo de ida a seu favor por ter conseguido um bom empate de 2 a 2 em La Bombonera.

Los Dragones Del Norte não poderão contar com o atacante colombiano Borré, suspenso por ter três cartões amarelos, com isso a provável escalação de Marcelo Gallardo para a decisão poderá ter novidades.

Provável XI: Armani; Montiel, Lucas Martínez, Maidana, Pinola e Casco; Enzo Pérez, Palacios e Pity Martínez; Rodrigo Mora (Quintero) e Lucas Pratto.

O lado Xeneize do confronto vem com uma moral em alta por conta do grande apoio da torcida em treino aberto realizado as vésperas da final. Essa motivação sera importante já que a La Doce não poderá estar presente no estadio.

A provável escalação de Guillermo Barros Schelotto será a mesma da primeira partida da decisão, no entanto, a dúvida fica para uma possível volta do goleiro Andrada que estava lesionado.

Provável XI: Rossi (Andrada); Jara, Izquierdoz, Magállan e Lucas Olaza, Nández, Barrios e Perez; Pavón, Ábila e Sebastian Villa.