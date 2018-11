Borussia Dortmund vence Mainz 05 e se distancia na liderança da Bundesliga

O duelo entre Mainz 05 e Borussia Dortmund neste sábado (24), na Coface Arena, pela 12ª rodada da Bundesliga 2018/2019, terminou com o placar de 2 a 1 para os visitantes. No primeiro tempo as equipes saíram bem para o ataque, mas não conseguiram marcar. Já no segundo, os aurinegros conseguiram sair na frente e os donos da casa empataram, mas não conseguiram segurar a força dos líderes que marcaram o segundo. Os gols foram marcados por Paco Alcácer, Robin Quaison e Lukasz Piszczek.

No começo da partida o Dortmund saiu dando os primeiros toques na bola em direção ao ataque, permanecendo e levando perigo aos donos da casa. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, Dan-Axel Zagadou cabeceou na área e o goleiro Robin Zentner fez boa defesa. Aos 11’, outra ótima chance do BVB, Lukasz Piszczek cruzou da ponta direita para Marco Reus cabecear, a bola passou à esquerda bem rente a trave do gol.

Logo depois, foi a vez do Mainz levar perigo. Aos 13’, Jean Mateta viu a oportunidade e cruzou rasteiro da ponta direita, a bola parou nas mãos de Roman Burki. Aos 16’, Aaron Caricol alçou a bola na área, mas Burki saiu bem do gol. Mateta tenta de novo aos 20’, chutando cruzado na entrada da área e o goleiro defendeu.

Aos 22 minutos, Axel Witsel arriscou de fora da área e Zentner faz grande defesa. No lance seguinte, outro chute de longe de Witsel para o gol, o goleiro caiu no canto direito para defender. O Mainz apareceu bem aos 30’, Mateta cruzou na intermediária e Piszczek afastou de cabeça, no rebote Caricol chutou de fora da área obrigando Bürki a fazer uma grande defesa.

Aos 32’, Sancho cobrou falta na extrema esquerda direto para o gol e Zentner espalmou. Aos 35’, Daniel Brosinski cobrou falta de longe e Burki defendeu. Nos dez minutos finais os times não tiveram grandes chances de marcar, terminando o primeiro tempo sem nenhum gol.

O segundo tempo inicia com os donos da casa indo em busca de abrir o placar. Tiveram uma grande chance do Mainz foi aos 52’, com Danny Latza finalizando com chute rasteiro. Um pouco depois os aurinegros também saíram para o ataque e a partida ficou equilibrada. Aos 63’, Mario Götze foi substituído por Paco Alcácer. Alguns lances seguintes, aos 66 minutos, Marco Reus foi lançado na esquerda e cruzou para Paco finalizar direto para o gol. O atacante espanhol abriu o placar no primeiro toque na partida.

Mas a felicidade dos visitantes não durou muito tempo. Aos 69’ Alexander Hack tocou para Robin Quaison em boa posição na área que chutou na saída de Burki, empatando o jogo. Só que os donos da casa não ficaram tranquilos depois disso, os aurinegros foram para cima.

Aos 74 minutos, Piszczek recebeu na entrada da área e bateu com força, a bola bateu no travessão e entrou. Com o segundo gol marcado, o BVB conseguiu segurar a partida até os minutos finais. Nos acréscimos, o Mainz ainda tentou novamente empatar, mas nem mesmo nos acréscimos não conseguiu criar um lance de perigo. E assim terminou a partida com a vitória aurinegra.

Com o resultado, o Dortmund continua se distanciando na liderança, agora com 30 pontos. Já o Mainz 05 caiu uma posição e está na 12ª colocação com 15 pontos.

As equipes voltam a campo para a próxima rodada da Bundesliga no fim de semana. O Mainz enfrenta o Fortuna Düsseldorf na sexta-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), na Merkur Spiel-Arena. O Dortmund confronta o Freiburg, no sábado (1/12), às 11h30, no Signal Iduna Park. Antes disso, a equipe aurinegra jogará no meio da semana pela UEFA Champions League, na quarta-feira (28), contra o Club Brugge, às 17h, dentro de casa.