Lukebakio faz três e Fortuna Dusseldorf arranca empate com Bayern no último minuto

O Bayern de Munique empatou em 3 a 3 com o Fortuna Düsseldorf neste sábado (24) pela 12ª rodada da Bundesliga na Allianz Arena. Com jogo cheio de chances, pressão e VAR, o time de Munique, mesmo jogando em casa, não conseguiu manter a vantagem de estar à frente do placar e acabou tomando a igualdade no placar para ambos.

Pode ter sido um dia de azar para Robert Lewandowski. Mas por outro lado, Dodi Lukebakio, do Fortuna, estava com muita sorte neste sábado. O meia marcou os três gols do duelo para os visitantes.

O primeiro tempo foi agitado, com muitas chances para o Bayern de Munique, que aproveitou e abriu o placar aos 17 minutos com Niklas Sule. O time da casa aproveitou o embalo e ampliou para 2 a 0 aos 20 minutos com Thomas Muller. Mesmo com o controle do jogo, Dodi diminuiu a diferença para o Fortuna no final da primeira etapa. O gol deixou o time vivo.

Já no segundo tempo, o craque dos bávaros, Lewandowski, criou chances de gol e chutes de boa qualidade que não foram bem aproveitados e perdidos, mas com belo passe para Thomas Muller, a virada em 3 a 2 apareceu. Aos 33 da segunda etapa, o belga Dodi novamente enfiou nas redes adversárias. O gol foi invalidado de primeira mão, mas em seguida, o árbitro da partida consultou o VAR e verificou a situação legal do jogador, validando o gol. Com o empate de 2 a 2, o Fortuna criou forças e lutou em busca da virada.

O Bayern, mesmo com o empate, procurou não deixar o rival chegar até a área, com marcação. Mas a grande defesa não funcionou, e Dodi, pela terceira vez, marcou e deixou tudo igual nos acréscimos, aos 48. Com o resultado de 3 a 3, o jogo entrou para a história do Fortuna como um empate histórico com muita luta.

O resultado deixou torcedores preocupados com a situação atual da equipe, que permanece em 5º lugar na tabela, com 21 pontos.

O próximo desafio do Bayern será o Werder Bremen, fora de casa no Weserstadion, no sábado (01), às 12h30, pela 13ª rodada da Bundesliga. Já o Fortuna enfrentará o Mainz na sexta-feira (30), às 17h30 , na Esprit Arena.