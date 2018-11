Lucien Favre exalta vantagem do Borussia Dortmund na liderança:  "Resultado de muito trabalho"

O Borussia Dortmund segue com tudo na Bundesliga. Neste sábado (24), o time auri-negro venceu o Mainz 05 por 2 a 1 na Coface Arena, em Mogúncia. A vitória deixa a vida do BVB ainda melhor na liderança do torneio e com uma vantagem de 7 pontos para o segundo colocado.

Em coletiva de imprensa após o jogo, Lucien Favre, técnico do Dortmund, falou algumas palavras aos jornalistas. Ao exaltar o triunfo de sua esquadra, ele também fez questão de exaltar o novo esquema adotado.

"Nosso oponente jogou muito bem taticamente. Estamos preparados para todo o sistema. Quase. O 3-5-2 funcionou muito bem. Não encontramos a lacuna no primeiro semestre. No final, ganhamos", declarou.

O suíço voltou a se render ao espanhol Paco Alcácer. O atacante, que foi recentemente adquirido em definitivo pelo Borussia Dortmund, foi as redes novamente e se consolidando na artilharia da liga.

"Ele sente o futebol a todo momento, nasceu assim. O movimento no gol foi muito bom", elogiou.

Os auri-negros estão invictos no campeonato e com uma vantagem de nove pontos para o Bayern de Munique, atual detentor do título e quinto colocado. Favre se esquivou ao falar do time bávaro e também lembrou que há outros times fortes na disputa.

"É claro que estamos olhando para a tabela. Mas há outras equipas boas. O campeonato é muito equilibrado. Quando vemos o jogo hoje, é possível enxergar o resultado. Nós queremos continuar assim", disse.

O treinador ressaltou a importância do psicológico de seus jogadores na atual fase. Para ele, essa característica é determinante para o trabalho funcionar

"Temos que continuar trabalhando assim. Só o trabalho conta. Todos os jogadores precisam manter o treinamento do jeito que fazem agora. Você não pode planejar os resultados", finalizou.